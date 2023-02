Corona: Gräben sollten zugeschüttet werden

Das Corona-Virus spielt im Alltag der allermeisten Menschen in Deutschland im Frühjahr 2023 kaum noch eine Rolle. Man könnte meinen, Frieden sei eingekehrt in dieser Diskussion, die die Nation über ein zermürbend lange Zeit spaltete. Verwandte waren angesichts ausgefallener Besuche angefressen, Freundschaften zerbrachen und im Park musste man aufpassen, nicht auf die vielen Mini-Hunde zu treten, die während Corona so „in“ waren.

Doch weit gefehlt! Im Internet, dem man sich leider kaum entziehen kann, ist eine stark emotional geführte Debatte entbrannt, wer denn nun im Recht gewesen sei, und wer sowas von überhaupt nicht. Dort stehen sich Impfbefürworter und Impfgegner weiterhin unversöhnlich gegenüber. „Alle tun so plötzlich so, als wäre nichts gewesen“ und predigen sagenhafte PostCovid-Krankheitsverläufe, so die einen (ein Kollege auf metropolnews.info), andere wollen „Den Impfmarathon gemeinsam meistern, … Drohungen gegen Impfbefürworter sind leider an der Tagesordnung“, berichtet Martin Schöndorfer auf meinbeszirk.at.

Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Keine der beiden Seiten hat sich mit Ruhm bekleckert und tut dies auch derzeit nicht. Es ist an der Zeit, die Gräben zuzuschütten und nach vorne zu schauen. Wenn es denn wirklich Gewinner in dieser Debatte gibt, so sind es diejenigen, die nach vorne schauen.

(Quelle: Redaktion metropolnews.info)