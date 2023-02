Neustadt: Weihnachtsmarkt der Partnerstadt Lincoln steht vor dem Aus

Neustadt an der Weinstraße – In Lincoln, der englischen Partnerstadt von Neustadt an der Weinstraße, wird es ab diesem Jahr wohl keinen Weihnachtsmarkt in der bisherigen Form mehr geben. Wahrscheinlich werden künftig statt der Großveranstaltung im Dezember mehrere kleinere über das Jahr verteilte Veranstaltungen in Lincoln angeboten. Nach Informationen der Stadtverwaltung Lincoln will der Stadtrat darüber in Kürze entscheiden.

Entstanden ist der Weihnachtsmarkt in Lincoln durch die Städtepartnerschaft: In Neustadt hatten Besucher aus Lincoln Anfang der 1980er Jahre die Idee, einen Weihnachtsmarkt nach Neustadter Vorbild zu organisieren. Was 1982 mit 13 Ständen begann, entwickelte sich zu einem Großereignis mit Besucherinnen und Besucher aus ganz Großbritannien. Zum 40. Jubiläum im Dezember 2022 kamen über die vier Tage 320.000 Menschen. Der „Christmas Market“ galt als größter Weihnachtsmarkt deutscher Prägung außerhalb Deutschlands.

Aufgrund der vielen Gäste gibt es nun Sicherheitsbedenken. Der Markt konzentriert sich auf einen eindrucksvoll zwischen normannischer Burg und gotischer Kathedrale gelegenen Hügel. Auf dem so abgegrenzten Raum in der Oberstadt hätten sich einige Gäste aufgrund der vielen Besucherinnen und Besucher unwohl gefühlt, teilt die Stadtverwaltung Lincoln mit. Daher soll es künftig andere Formate mit kleineren Veranstaltungen geben.

Im vergangenen Jahr, zum wohl letzten großen Weihnachtsmarkt, reisten Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel und Dieter Ohnesorge nach Lincoln. Ohnesorge war von 1982 bis 1992 Oberbürgermeister von Neustadt und besuchte schon den ersten Weihnachtsmarkt.

„Wir werden diese besondere Veranstaltung alle sehr vermissen. Ich bin mir aber sicher, dass sich unsere Städtepartnerschaft auch dank vieler anderer schöner Veranstaltungen und Treffen weiterhin aktiv und lebendig gestaltet“, sagt nun Oberbürgermeister Marc Weigel.

Die Städtepartnerschaft besteht seit 1970. Die 90.000 Einwohner zählende Hauptstadt der Grafschaft Lincolnshire ist eine der schönsten Städte Englands und ein bedeutender Industriestandort. Die Städtepartnerschaft lebt insbesondere vom intensiven Austausch von Vereinen und Initiativen. So wurde 1982 nicht nur der Weihnachtsmarkt mit Hilfe des Vereins Feucht Fröhliche Neustadter aus der Taufe gehoben. Bereits vor fünf Jahrzehnten, als die Kathedrale 900 Jahre alt wurde, schenkte Neustadt Lincoln einen Weinberg. Daraus wurden im vergangenen Jahr – auch dank Pflegetipps sachkundiger Neustadter – wieder 30 Kilogramm Trauben geerntet.