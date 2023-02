Dornburg-Frickhofen: Öffentlichkeitsfahndung nach Banküberfall

DORNBURG-FRICKHOFEN – Hauptstraße, Montag, 06.02.2023, 16:50 Uhr

(wie) Nachdem am Montag in Frickhofen die Filiale der Sparkasse überfallen wurde, wendet sich die Limburger Kriminalpolizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Am Montagnachmittag, den 06.02.2023 wurde in Dornburg-Frickhofen die Filiale der Kreissparkasse in der Hauptstraße von zwei maskierten Tätern überfallen. Die Unbekannten maskierten sich vor der Bank, betraten dann das Gebäude und erzwangen unter dem Vorhalt einer Schusswaffe Geld. Anschließend versprühten die Räuber Reizgas und flohen aus der Bank. Weil die bisherigen Ermittlungen nicht auf die Spur der Täter führten, wurde durch die Staatsanwaltschaft Limburg ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung beim Amtsgericht erwirkt. Die gesuchten Täter wurden von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Unbekannter Täter 1:

ca. 170 cm bis ca. 185 cm groß

schwarze Schuhe

blaue Arbeitshose mutmaßlich von Engelbert Strauß

schwarze Steppjacke mit Kapuze

schwarze Handschuhe

blaue OP-Maske

schwarze Sturmhaube mit durchgehendem Sehschlitz

Unbekannter Täter 2:

ca. 180 cm bis ca. 185 cm groß

schwarze Puma-Sneaker

beige Cargohose mit roten Applikationen am Bund und an den

Hosentaschen

Hosentaschen schwarzer Kapuzenpullover mit Aufschrift „Champion“ im Bereich

der Brust und auf den Ärmeln

der Brust und auf den Ärmeln schwarze Handschuhe

blaue OP-Maske

schwarze Sturmhaube mit durchgehendem Sehschlitz.

Wer die Personen auf den Lichtbildern wiedererkennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Limburg-Weilburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.