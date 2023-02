Karlsruhe – Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einer Serie von Sachbeschädigungen in der Nacht von

Freitag auf Samstag im Karlsruher Stadtteil Südstadt wurde ein 24-Jähriger im

Zuge der Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Verdächtige gemeinsam mit bislang

unbekannten Begleitern mehrere Hausfassaden und eine Mauer in der Marienstraße,

Luisenstraße, Baumeisterstraße und Rüppurrerstraße mit Graffitis in silberner,

roter und blauer Farbe besprühte. In einem Fall verschafften sich die Täter

Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Rüppurrerstraße. Im Hausflur beschmierten

sie offenbar die Fenster auf mehreren Etagen und zerkratzten einen Fliesenboden.

Gegen 04:45 Uhr wurde ein Anwohner auf Stimmen in dem Treppenhaus aufmerksam und

nahm wenig später ein Fahrzeug wahr, dass mit lauter Musik aus der Hofeinfahrt

fuhr. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 05:30 Uhr mehrere junge Männer

bei einer Sachbeschädigung in der Marienstraße und verständigte daraufhin die

Polizei. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die Täter. Den Beamten gelang es

jedoch die Verfolgung aufzunehmen und einen 24-jährigen Beschuldigten

festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen stellten

die Beamten Beweismittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurde der Mann auf freien Fuß entlassen.

Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren

fünfstelligen Bereich.

Der Polizeiposten Südstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen

und möglichen weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 40-Jähriger nach drei Überfällen in Pfinztal-Berghausen in Untersuchungshaft

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 40-jähriger deutscher Tatverdächtiger ist am Donnerstagmorgen in

Karlsruhe-Durlach vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Wie bereits am vergangenen Dienstag berichtet, überfiel am Montagabend ein

zunächst unbekannter Täter in Pfinztal-Berghausen eine Angestellte eines

Supermarktes, anschließend Mitarbeiter einer Bäckereifiliale sowie schließlich

einen Taxifahrer, indem der Täter unter Vorhalt eines Messers und Einsatz von

Pfefferspray die Herausgabe von Bargeld verlangte.

Nun gelang der Kriminalpolizei Karlsruhe ein schneller Fahndungs- und

Ermittlungserfolg. Nach mehreren Zeugenaussagen sowie der Auswertung von

Aufzeichnungen einer Straßenbahn-Überwachungskamera konnte am Donnerstagmorgen

ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt werden. Hierbei wurde der mutmaßliche

Täter durch Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe vorläufig festgenommen und

umfangreiches Beweismittel sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Raubdezernat geführt.

Einbruch in einem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe – Bislang Unbekannte verschafften sich am Donnerstagabend

zwischen 18:45 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im

Rieslingweg in Weingarten. Die Täter brachen die Terrassentür einer momentan

leerstehenden Wohnung im 1. Obergeschoss auf und gelangten in der Folge in den

Hausflur des Mehrparteienhauses. Auf der Suche nach Wertgegenständen hebelten

die Eindringlinge im Anschluss die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung auf. Die

Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 967180 mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe -Schwerpunktkontrolle – Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Karlsruhe – Beamte der Verkehrspolizei führten am Donnerstagabend in der

Kriegsstraße Kreuzung Fautenbruchstraße eine Alkoholkontrolle durch.

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sind eine der häufigsten Unfallursachen im

Straßenverkehr. Um dem zu begegnen, werden, besonders in der Karnevalszeit, im

Laufe des Jahres Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle

wurden von den zehn Polizeibeamten im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr

mehrere Fahrzeugfahrer überprüft.

Bei einem Kontrollierten erbrachte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis.

Ferner wurde bei einem durchgeführten Alkoholtest bei einem Autofahrer einen

Wert von knapp 3,3 Promille festgestellt. Die beiden Betroffenen wurden zur

Blutentnahme auf ein Polizeirevier gebracht und müssen sich in der Folge wegen

Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Des Weiteren registrierten die Beamten diverse weitere

Verkehrsordnungswidrigkeiten, die zur Anzeige gebracht werden.