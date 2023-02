Mannheim: Beim Abbiegen Durchgangsverkehr übersehen, Unfall mit hohem Sachschaden

Mannheim – Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr bog eine 28-jährige Frau mit

ihrem Smart von der Ausfahrt der Justizvollzugsanstalt Mannheim kommend in die

Herzogenriedstraße ab. Hierbei übersah die Smart-Fahrerin einen Ford, welcher

auf der Herzogenriedstraße in Richtung Waldhofstraße fuhr. Im Einmündungsbereich

stieß der Ford frontal auf die linke Fahrzeugseite des Smarts. Durch die Wucht

der Kollision wurde der Smart auf einen am Straßenrand geparkten PKW geschoben.

Sowohl die 28-jährige Frau im Smart, als auch die 22-jährige Ford-Fahrerin

erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frauen zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 40.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma waren

Teile der Fahrbahn bis 21:30 Uhr gesperrt.