BAB 6, Dielheim: Gefährlich überholt und genötigt – Polizei sucht Zeugen

BAB 6, Dielheim – Bereits am Montag, den 30.01.2023, gegen 7 Uhr, kam es

auf der A6 bei Dielheim zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen

schwarzen SUV. Zuvor war ein 37-jähriger Opel-Fahrer auf der linken Fahrspur in

Richtung Sinsheim unterwegs, als der SUV dicht auf den Opel auffuhr und

wiederholt die Lichthupe betätigte. Der Opel-Fahrer war gerade im Begriff zwei

Kleintransporter auf der mittleren Fahrspur zu überholen und konnte daher dem

drängelnden SUV keinen Platz einräumen. Der SUV wiederrum drängte sich mit hoher

Geschwindigkeit zwischen die beiden Transporter auf der mittleren Spur und zog

knapp vor dem Opel auf die linke Spur zurück. Der 37-Jährige im Opel leitete

aufgrund des knappen Einscherens eine Gefahrenbremsung ein. Der SUV verließ die

Autobahn an der Anschlussstelle Sinsheim. Zeugen, welche den Verkehrsvorgang

beobachtet haben, oder die Fahrer der beiden Fahrzeuge auf der mittleren Spur,

bei dem es sich um zwei Kleintransporter gehandelt haben dürfte, werden gebeten,

sich mit der Autobahnpolizei in Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 in Verbindung

zu setzen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Drogeneinfluss verursacht – Strafverfahren eingeleitet!

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstag gegen 12 Uhr entschloss

sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neckargemünd zur Kontrolle

eines Ford-Fahrers in der Bahnhofstraße. Die Beamtinnen und Beamten hatten den

Verdächtigen im Begegnungsverkehr festgestellt. Von ihm war, aufgrund

vorausgegangener Einsätze, bekannt, dass er nicht über eine erforderliche

Fahrerlaubnis verfügt. Als die Einsatzkräfte den Streifenwagen wendeten,

versuchte der Mann sein Fahrzeug beschleunigt am Fahrbahnrand zu parken und

streifte hierbei einen dort abgestellten PKW. Die vermeintlich geplante Flucht

war damit zu Ende. Als die Polizistinnen und Polizisten den 28-jährigen

Ford-Fahrer kontrollierten ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch

Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest verlief schließlich positiv auf Kokain. Auf

seinen Führerschein angesprochen, händigte der Mann lediglich sein Handy mit

einem Bild einer Fahrerlaubnis aus. Obwohl die Daten des Mannes auf der

Abbildung richtig eingetragen waren, wurden die Einsatzkräfte misstrauisch. Eine

Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab daraufhin, dass der Mann nie im

Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung in Folge Drogeneinflusses, Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

Verdachts der Urkundenfälschung und des Drogenbesitzes ermittelt. Der

Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 5.000 Euro. Personen wurden

glücklicherweise nicht verletzt.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: In Haus eingestiegen und dann geflüchtet – Zeugenaufruf!

Weinheim – Am Donnerstagmorgen gegen 09 Uhr begab sich ein bislang

unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Zimmerbachstraße in Weinheim und

verschaffte sich über die nicht verschlossene Haustür Zutritt. Durch das

Geräusch aufmerksam geworden, begab sich die Bewohnerin zum Hausflur, in der sie

auf den Täter traf und diesen überraschte. Der Unbekannte erschrak und flüchtete

ohne jegliches Diebesgut sofort in Richtung einem angrenzenden Waldgrundstück.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Der Mann ist ca. 190 cm groß, war bekleidet mit grauer Wollmütze, graue Jacke

mit grauer Kapuze, hellgraue Jogginghose und hatte ein osteuropäisches Aussehen.

Die Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen,

die Hinweise zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter Tel.: 0621 174 4444.

Weinheim: Auto mutwillig zerkratzt – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants

in der Bergstraße zerkratzte ein bislang Unbekannter mutwillig ein dort

geparkten Ford Mustang und flüchtete hiernach unerkannt. Der Sportwagen war dort

zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr geparkt und wurde mit einem spitzen Gegenstand

auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend

Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in

diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.:

06201 10030 zu melden.