Heidelberg, Villingen-Schwenningen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg (ots) – Ein Tatverdächtiger wegen des Verdachts der besonders

schweren räuberischen Erpressung und des (zum Teil bewaffneten) Handels mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft:

Am Donnerstag, dem 09.02.23, führte das Polizeipräsidium Mannheim in

Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Einsatz in Villingen-Schwenningen eine

Festnahme durch. Diese geschah im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernates der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen schwerer räuberischer Erpressung und

unerlaubten (z.T. bewaffneten) Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer

Menge. Der Festgenommene ist dringend verdächtig, im Rhein-Neckar-Kreis Handel

mit Marihuana und Kokain im Kilogrammbereich getrieben und einen

„Geschäftspartner“ in der Rauschgiftszene mit massiven Gewaltdrohungen zur

Zahlung einer fünfstelligen Eurosumme genötigt zu haben.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen und verdeckter Maßnahmen konnte der

Tatverdächtige, dessen Aufenthalt zunächst unbekannt war, in

Villingen-Schwenningen lokalisiert werden. Weil Erkenntnisse hinsichtlich einer

möglichen Bewaffnung vorlagen, wurde das Spezialeinsatzkommando des Landes

hinzugezogen. Der Tatverdächtige konnte widerstandslos in einer Wohnung in

Villingen-Schwenningen festgenommen werden. Anlässlich der Ergreifung des

Beschuldigten wurden in seinem Zimmer 1,13 kg Kokain aufgefunden und

beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige wurde heute der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht

Heidelberg vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des (zum

Teil bewaffneten) Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge,

der besonders schweren räuberischen Erpressung und weiterer schwerer Straftaten

erlassen. Nach der Eröffnung und Invollzugsetzung des Haftbefehls wurde der

Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernates

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg: Schockanruf durch falsche Polizeibeamte vereitelt

Heidelberg – Eine über 80-jährige Frau erhielt am Donnerstagmittag gegen

13 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Eine unbekannte Täterin gab sich als

Freundin der Frau aus, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und

nun von der Polizei festgehalten werden würde. Hiernach wurde das Gespräch durch

eine vermeintliche Polizeibeamtin sowie einer vermeintlichen Angestellten eines

Amtsgerichtes weitergeführt. Die unbekannten Täterinnen forderten die über

80-Jährige auf, eine Kaution in Höhe von 190.000 Euro zur Freilassung ihrer

Freundin bereitzustellen, wobei die vermeintliche Tochter der

Unfallverursacherin bereits 120.000 Euro gezahlt haben soll.

In dem Glauben, ihrer Freundin zu helfen und eine Gefängnisstrafe abzuwenden,

versuchte die Dame einen letztendlich vereinbarten fünfstelligen Kautionsbetrag

bei ihrer Bank abzuheben. Ein aufmerksamer Bankangestellter wurde misstrauisch

und verständigte die Polizei. Die Dame konnte über die Betrugsmasche aufgeklärt

werden, sodass die Täterschaft letztlich leer ausging.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.