Trickdiebe geben sich als Handwerker aus – Die Polizei warnt

Am Mittwoch, 08.02.2023 gegen 14-15 Uhr klingelte eine männliche Person an der Wohnungstür des lebensälteren Geschädigten in der Badeallee und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er müsste eigenen Angaben nach aufgrund von Rostproblemen die Wasserleitungen überprüfen. Unter diesem falschen Vorwand wurde er in die Wohnung gelassen. Hier ließ der Täter den Geschädigten circa 10 Minuten lang im Badezimmer das Wasser auf- und abdrehen. In dieser Zeit dürfte ein weiterer Mittäter durch die offenstehende Wohnungstür die Wohnung des Geschädigten betreten haben. In der Folge gelang es den Tätern, Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 20.000EUR zu entwenden.

Die Geschädigte beschreibt den Handwerker wie folgt: ca. 45 Jahre alt, 1,70- 1,75 m groß, normale bis leicht kräftige Statur, sehr kurze braungraue Haare, trug keinen Bart, längliches Gesicht. Der Mann sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er soll eine dunkelblaue Hose und einen dunkelblauen Pullover sowie Sportschuhe getragen haben. Nach Verlassen der Wohnung entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Dr. Karl-Aschoff-Straße. Der Mittäter blieb unerkannt.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei eindringlich, an der Haustür stets Vorsicht walten zu lassen. Das Ziel der Täter ist es, unter einem Vorwand in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu entwenden. Um sich vor Trickdiebstahl und Trickbetrug zu schützen, sollte man folgendes beachten: Geben Sie keine Einzelheiten zu finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Lassen Sie nur dann Handwerker oder andere Personen in die Wohnung, wenn Sie diese selbst beauftragt haben oder sie vom Vermieter oder der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Im Zweifel vergewissern Sie sich bei der zuständigen Stelle über die Richtigkeit des Besuchs. Wenn Sie einen Verdacht schöpfen, verständigen Sie ohne zu zögern die Polizei.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach sucht Zeugen, die in Bezug auf den oben genannten Sachverhalt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Brand eines Mehrfamilienhaus in Norheim mit schwerverletzter Person

Am Donnerstag, den 09.02.2023, gegen 00:25 Uhr kam es in der St. Martin-Straße in Norheim zum Brand im Erdgeschoss des Wohnhauses. Im Erdgeschoss, des vorderen Hausabschnitts hielt sich die 75-jährige Hauseigentümerin auf. Die im Haus installierten Brandmelder schlugen Signal, wodurch die übrigen Familienmitglieder geweckt wurden und das Haus selbstständig verlassen konnten. Die Hauseigentümerin wurde von ihrem Sohn aus dem brennenden Haus gerettet, da diese alleine nicht mehr ausreichend mobil und auf einen Rollator angewiesen war. Die 75-jährige wurde mit schwerer Rauchgasintoxikation ins Universitätsklinikum Mainz transportiert und wird dort derzeit noch behandelt. Vier der Familienmitglieder wurden, wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation, zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht, sind mittlerweile aber alle wieder entlassen. Im Haus hielten sich zwei Katzen und zwei Hunde auf. Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät, die anderen drei Haustiere sind wohlauf. Durch das Brandgeschehen entstand ein Sachschaden von ca. 80 000.- Euro. Ein Ermittlungsteam der Kriminalinspektion Bad Kreuznach führte noch am gleichen Morgen die Ermittlungen zur Brandursache durch. Rekonstruktiv konnte ermitteln werden, dass es aufgrund eines elektrischen Defekts, im Zusammenhang mit der Verwendung eines elektrischen Gerätes, zum Brandausbruch kam.

Ladendiebinnen erwischt

Am Donnerstag, 09.02.2023, bemerkte eine Polizeistreife zwei rennende Frauen im Bereich Woogmorgen in Kirchheimbolanden. Da die Frauen offensichtlich keiner sportlichen Aktivität nachgingen, wurden sie einer Personenkontrolle unterzogen. Noch während der Kontrolle ging die Meldung über einen Ladendiebstahl bei einem nahegelegenen Geschäft ein, von wo zwei Frauen zu Fuß geflüchtet seien. Die beiden kontrollierten Frauen konnten schließlich als dringend Tatverdächtige identifiziert werden. Das genannte Diebesgut wurde bei den Frauen jedoch nicht aufgefunden. Nach Feststellung der Personalien konnten sich die zwei Damen wieder auf den Weg machen. Einige Zeit später fiel der Streife dann erneut das Frauenduo auf, das nunmehr jedoch Taschen bei sich trug. Bei einer erneuten Kontrolle konnte schließlich in diesen Taschen das Diebesgut des gemeldeten Ladendiebstahls aufgefunden werden. Darüber hinaus konnten auch noch Waren aus einem anderen Geschäft festgestellt werden, welche offensichtlich auch gestohlen wurden.

Polizei sucht Unfallzeugen

Am Di., 07.02.2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.55 Uhr beschädigte ein rotes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Geschäftes Fressnapf in der Bosenheimer Str. in Bad Kreuznach einen daneben parkenden, weißen PKW Opel, Crossland (Schaden ca. 2500 Euro). Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug und/oder dem Fahrer/in machen können. Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-8811100.