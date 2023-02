Sitzblockade von Klimaaktivisten auf der Saarstraße

Mainz – Am Freitagmorgen kam es in Mainz erneut zu einer Protestaktion von

Klimaaktivisten der „letzten Generation“. Diesmal blockierten ab ca. 07:50 Uhr

insgesamt sechs Personen zwei Fahrstreifen der Saarstraße stadteinwärts. Davon

hatten sich vier Personen auf der Fahrbahn festgeklebt. Zwei der Aktivisten

hatten sich nicht an der Fahrbahn festgeklebt, sondern mit den Händen selbst

aneinandergeklebt. Von der Versammlungsbehörde der Stadt Mainz wurde die

konkrete Aktion nicht als Versammlung bewertet und den Aktivistinnen und

Aktivisten wurde ein Platzverweis erteilt. Die beiden nicht festgeklebten

Personen kamen dem Platzverweis trotzdem nicht nach und mussten von der Polizei

weggetragen werden. Zwei der festgeklebten Personen konnten vom Glue-On-Team des

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik schnell gelöst und danach

weggetragen werden. Zwei Aktivisten hatten sich derart festgeklebt, dass der

Asphalt mit schwerem Gerät aufgeflext und abgetragen werden musste.

Bei den Aktivistinnen und Aktivisten im Alter von 18 bis 60 Jahren, wurden die

Personalien festgestellt und Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten,

Sachbeschädigung und Nötigung eingeleitet.

Während der gesamten Einsatzmaßnahmen war eine medizinische Betreuung durch

Mitarbeiter des Rettungsdienstes durchgehend gewährleistet.

Der Verkehr musste von der Mainzer Polizei um- und abgeleitet werden, es kam zu

erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Saarstraße. Gegen 10:17 Uhr war

die Blockade aufgehoben. Nachdem die Fahrbahn repariert und gereinigt worden

war, konnte der Verkehr gegen 10:55 Uhr wieder fließen.