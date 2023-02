Saulheim – Erneuter Betrug mit WhatsAPP-Masche

Am Mittwoch, 08.02.2023, kam es erneut zu einer bereits bekannten Betrugsmasche via WhatsAPP. Der oder die bislang unbekannten Täter kontaktierten eine 59-jährige Frau aus Saulheim und gaben sich als deren Tochter aus. Es kam im Anschluss zu einer Geldforderung per Echtzeit-Überweisung, welcher die Frau nachgekommen ist. Die Polizei berichtete in der Vergangenheit immer wieder über diese und ähnliche oder abgewandelte Betrugsmaschen. Sollten Sie Angehörige haben, egal welchen Alters, sprechen Sie über diese Betrugsmaschen, sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen, Verwandte und Freunde. Sprechen Sie darüber, welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme es im Notfall geben kann und tätigen Sie niemals Überweisungen nach Aufforderung via WhatsApp, Telefon, Mail etc. Sichern Sie sich im Zweifel mehrfach ab. Legen Sie bei Anrufen durch vermeintliche Polizeibeamte immer auf und wählen Sie erst danach die 110. Geben Sie Betrügern keine Chance!

Alzey – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich in der frühen Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 22:00 – 03:30 Uhr, bislang unbekannte Täter Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nibelungenstraße in Alzey. Die Täter nahmen einen Stuhl von einer angrenzenden Sperrmüllsammlung und benutzen diesen, um so besser ans Küchenfenster zu gelangen. Dieses wurde aufhebelt. Die Wohnung wurde nach Diebesgut durchsucht und durch ein Fenster im Schlafzimmer wieder verlassen. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/ 9110 in Verbindung zu setzen.