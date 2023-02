Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Rülzheim

Nachdem unbekannte Täter bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ca. 150 m Dachrinne an einer Gaststätte Am See in Rülzheim entwendeten, wurde vom 08.02.2023 auf den 09.02.2023 ein Zigarettenautomat gestohlen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.