(Bobenheim-Roxheim) – Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich

Am 09.02.2023, gegen 17.50 Uhr, wurde durch Zeugen eine verletzte Person in der Haardtstraße gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte konnte vor Ort festgestellt werden, dass es sich dabei um einen 33-jährigen Mann aus Maxdorf handelt, welcher eine stark blutende Stichwunde im Bauchbereich aufwies. Nach ersten Angaben des Mannes wurde er auf dem Feldweg zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim von einem ihm unbekannten Mann von hinten angegriffen, weshalb er zu diesem keine Angaben machen konnte. Aufgrund dessen wurde in diesem Bereich mit weiteren Kräften nach dem Täter gefahndet. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und dort ärztlich versorgt, Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Ärzte nicht. Der Täter konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallfahrer alkoholisiert unterwegs

Schifferstadt

Am gestrigen Abend, gegen 22:25 Uhr, meldete ein Zeuge, dass ein PKW-Fahrer in Schlangenlinien die Schnelliggasse befahren und beim Rückwärtsfahren eine dortige Hauswand gestreift habe. Hiernach habe der Fahrer den PKW abgestellt. Bei der Unfallaufnahme wurden der unverletzte, 35-jährige Fahrer, sowie weitere Unfallzeugen angetroffen. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille. Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei dem Unfall entstand insgesamt Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug dürfte der 35-Jährige auch für eine Unfallflucht, welche sich kurz zuvor im Bereich Speyer ereignet hat, verantwortlich sein. Bezüglich der Unfallflucht erfolgen in Zusammenarbeit mit der Polizei in Speyer weitere Ermittlungen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Otterstadt

Am 09.02.2023 stellte eine 70-Jährige Dame aus der Karpfenstraße mehrere Hebelmarken an einem Fenster im Erdgeschoss fest. Nach augenscheinlich mehreren untauglichen Versuchen schaffte es die unbekannten Täter nicht in das Wohnhaus zu gelangen und ließen ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Einen genauen Tatzeitraum konnte sie nicht eingrenzen. Wer hat im Bereich Karpfenstraße in letzter Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.