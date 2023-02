Venningen – Cola-Bacardi am helllichten Tag

Verkehrsteilnehmer meldeten heute (10.02.2023, 12.40 Uhr) ein schlangenlinienfahrendes Auto auf der K6 zwischen Venningen und Altdorf. Das Fahrzeug konnte bei Altdorf einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei schlug den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Die 74 Jahre alte Fahrerin hatte zuvor reichlich an einem Cola-Bacardi-Mix genippt, welchen sie in der Mittelkonsole mitführte. Ein Alkoholtest von 1,4 Promille qualifizierte sie zur Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren musste eingeleitet werden.

Großfischlingen – Verkehrsüberwachung

6 Autofahrer wurden gestern (09.02.2023, 11.45 Uhr bis 13 Uhr) gebührenpflichtig verwarnt, weil sie das Stoppschild an der Großfischlinger Kreuzung (L542/L507) missachteten. An der Kreuzung ereigneten sich zurückliegend immer wieder u.a. schwere Verkehrsunfälle, weil sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Verkehrsvorschriften hielten. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Roschbach – Alkoholisierter Motorradfahrer kommt zum Sturz

Beim Abbiegen von Roschbach (K54) auf die L 516 kam gestern Nachmittag (09.02.2023, 16 Uhr) ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ins Straucheln, stürzte und verletzte sich am Kiefer, weshalb er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ursächlich für den Sturz dürfte überhöhter Alkoholkonsum gewesen sein. Ein Alko-Test ergab 0,9 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. An seinem Kraftrad entstand leichter Sachschaden.

A65/AS Rohrbach – Kollision zwischen zwei Sattelzügen

Weil ein LKW-Fahrer den Bremsvorgang eines vorausfahrenden LKW übersah, kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem am Vorausfahrenden der Fahrzeugrahmen riss und total beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich gestern Mittag (09.02.2023, 12 Uhr) auf der A65 bei der AS Rohrbach (Fahrtrichtung Ludwigshafen). Der beschädigte LKW musste abgeschleppt werden. Während den Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 40000 Euro.

Maikammer – Vorrang missachtet

Zu einem Verkehrsunfall auf der K 32 kam es gestern Morgen (09.02.2023) gegen 09.30 Uhr, weil ein 55 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen auf einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters das entgegenkommende Fahrzeug einer 58-Jährigen übersah. Durch die Kollision erlitt die Frau Verletzungen am Oberkörper und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 10000 Euro.