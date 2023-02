Polizisten angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Weil er Polizeibeamte tätlich angegriffen hat, ermittelt

die Polizei gegen einen Mann aus Kaiserslautern. Dem 44-Jährigen wird sowohl

Beleidigung, als auch Widerstand und Körperverletzung vorgeworfen. Zeugen hatten

am Donnerstag gegen 17:30 Uhr eine randalierende Person in der Kellerstraße

gemeldet. Der Mann würde unter anderem Gullydeckel auf die Straße werfen und

herumschreien. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den 44-Jährigen. Er

reagierte aggressiv und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen.

Die Beamten hielten den Mann fest, wogegen er sich vehement wehrte. Er schlug

und trat nach den Polizisten und beleidigte sie fortwährend. Eine Polizistin

wurde dabei so verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. Der

44-Jährige stand vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Er wurde gefesselt,

ein Richter ordnete eine Blutentnahme an. Sie soll Aufschluss über den

Betäubungsmittelkonsum geben. Durch die Ordnungsbehörde wurde der Mann im

Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Alkoholisiert Unfälle verursacht

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots) – Eine Unfallflucht ist am Donnerstag

für eine 62-Jährige nicht folgenlos geblieben. Die Autofahrerin war zur

Mittagszeit von einer Zeugin dabei beobachtet worden, wie sie im Vorbeifahren

mit ihrem Wagen ein anderes Auto touchierte. Ein Außenspiegel an dem parkenden

Fahrzeug riss ab. Ohne anzuhalten, fuhr die 62-Jährige weiter. Kurze Zeit später

fiel die Frau der Zeugin erneut auf: Die 62-Jährige fuhr wieder an der

Unfallstelle vorbei. Um den Schaden kümmerte sie sich nicht. Wegen des Verdachts

der Fahrerflucht fahndeten Einsatzkräfte der Polizei nach der Verantwortlichen.

Eine Polizeistreife stellte sie an ihrer Wohnanschrift fest. Als die Beamten

dort ankamen, parkte die Frau den Wagen in ihrer Hofeinfahrt und verursachte

dabei einen weiteren Unfall. Mit dem Auto stieß sie gegen einen anderen Pkw und

schob ihn dabei gegen die Fassade einer Garage. Wie sich während der

anschließenden Polizeikontrolle herausstellte, war die 62-Jährige alkoholisiert:

2,19 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Ihren Führerschein

und den Fahrzeugschlüssel musste die Fahrerin abgeben. Der 62-Jährigen wurde

eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die genaue

Blutalkoholkonzentration geben. Die Frau blickt jetzt einem Strafverfahren

entgegen. |erf

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurden

bei einem 64-jährigen Rollerfahrer aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer

Verkehrskontrolle in der Talstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol).

Bei dem Mann wurde zudem ein Plastiktütchen aufgefunden, das augenscheinlich

Marihuana enthielt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie im Krankenhaus

eine Blutprobe entnommen. Der Rollerschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die

Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens

fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei

Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn auch ein

Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

|pirok