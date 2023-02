Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Einbrüche in Echzell

Kirche: Am Donnerstagvormittag (09.02.2023) wurde der Polizei ein Einbruch in die evangelische Kirche in der Hauptstraße gemeldet. Unbekannte hatten in einem aktuell noch nicht näher bekannten Zeitraum eine Zugangstür an der Gebäuderückseite aufgehebelt und waren so in den Innenraum gelangt, in welchem gewaltsam eine weitere Tür öffnete. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Den hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Schule: Zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Donnerstagmorgen (6.20 Uhr) hebelten Unbekannte ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster des Schulgebäudes in der Hauptstraße auf. Im Gebäude wurden anschließend mehrere weitere Zugangstüren gewaltsam geöffnet und die zuvor verschlossenen Räume nach Wertsachen durchsucht. Was entwendet wurde steht momentan noch nicht fest. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro.

Kita: Der Kindergarten in der Lindenstraße geriet zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Donnerstagmorgen (06:45 Uhr) in den Fokus von Einbrechern. Die Straftäter gelangten durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Gebäude, welches sie dann durchsuchten und schließlich 50 Euro stahlen. Sachschaden: Etwa 500 Euro.

Auto: Das Fenster auf der Beifahrerseite eines in der Hauptstraße abgestellten Citroen C3 schlugen Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagnachmittag (14 Uhr) ein und entwendeten aus dessen Innenraum eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse mitsamt mehrerer Dokumente, Kundenkarten sowie etwa 50 Euro Bargeld.

Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizei Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

Bad Nauheim: Vögel aus Kleintierzucht gestohlen

Etwa 30 Reisefinken, drei Paare Zebrafinken sowie ein Paar Diamanttauben stahlen Diebe vom Gelände der Kleintierzuchtanlage in der Nieder-Mörler Straße (OT Nieder-Mörlen). Zwischen Mittwoch, 11 Uhr und Donnerstag, 9.45 Uhr hatten die Kriminellen Ein Loch in das Gitter einer dortigen Voliere geschnitten und die Tiere herausgeholt. Da die so entstandene Öffnung im Anschluss provisorisch wieder verschlossen worden war, offenbar um zu verhindern, dass die verbliebenen Vögel davonfliegen konnten, gehen die Ermittler davon aus, dass die fehlenden Tiere nicht bloß freigelassen worden waren. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Wölfersheim: PKW prallt gegen Baum

Auf der L3356 zwischen Wölfersheim und Wohnbach kam am Freitagmorgen in Höhe des Birkenhofes aus noch unbekannten Gründen ein aus dem Wetteraukreis stammender Autofahrer von der Straße ab. Der PKW prallte in Höhe des Birkenhofes gegen einen Baum. Der 75-Jährige Mann trug im Rahmen der Kollision Verletzungen davon, sodass hinzugerufene Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der völlig demolierte Renault wurde abgeschleppt. Namentlich bislang nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Einbrüche in Ockstadt

Zwischen Donnerstagabend (22.30 Uhr) und Freitagmorgen (5.30 Uhr) brachen Diebe in die Ockstädter Schlossscheune in der Bachgasse ein. Aus einer im Eingangsbereich abgelegten Handtasche einer Mitarbeiterin entwendeten die Kriminellen zwei Geldbörsen. Um in das Gebäude zu gelangen war zuvor ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt worden. Auch in die angrenzende Kindertagesstätte stiegen Kriminelle zwischen Donnerstagabend (19 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster. Ob hier etwas fehlt, steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.