Wetzlar: Berauscht gefahren und erwischt! –

Mit Blutentnahmen auf der Wetzlarer Wache endeten gestern Abend die Drogenfahrten zweier Wetzlarer. Gegen 20.45 Uhr stoppte eine Streife in der Garbenheimer Straße den Fahrer eines Ford. Die Reaktions- und Konzentrationstests des 20-Jährigen ließen den Verdacht zu, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In der Bannstraße erwischte es gegen 23.40 Uhr den Fahrer eines Mercedes Benz. Die Drogenvortests des 38-Jährigen wies ihm die Einnahme von Amphetamin, THC und Morphium nach. Neben den Strafanzeigen wegen ihrer Drogenfahrten, kommen auf die Männer Anzeigen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Wetzlar: Wohnungseinbruch –

Am Mittwoch brachen Diebe in die Mansardenwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße ein. Zwischen 06.30 Uhr und 17.00 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Treppenhaus und brachen die Wohnungstür auf. Hieraus ließen sie ein I-Phone und eine Geldbörse mitgehen. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hoher Besuch bei der Wetzlarer Polizei

„Polizei Helau! Prinzenpaar Helau! Wetzlar Helau!“ – so schalte es gestern Nachmittag durch die Flure der Wetzlarer Polizeistation. Ihre Hoheiten Prinzessin Daniela I. und Prinz Dirk I. statteten mit großem Gefolge den Ordnungshütern in der Frankfurter Straße einen Besuch ab.

Der Leiter der Polizeistation, Polizeioberrat Holger Geller, und der Chef der Wetzlarer Kriminalpolizei, Erster Kriminalhauptkommissar Udo John, ließen es sich nicht nehmen das Prinzenpaar, den Hofstaat, die Garde sowie die Offiziellen der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft persönlich zu begrüßen. Souverän und (fast) spontan hießen sie die Hoheiten und das Gefolge mit karnevalistisch gereimten Zeilen willkommen. Geller und John zeigten sich erfreut, dass nach der coranabedingten Pause der schon traditionelle Besuch des Prinzenpaares wieder stattfinden konnte. Daniela I. und Dirk I. dankten für die Einladung und die noch zu leistende Arbeit der Polizei im Zusammenhang mit dem karnevalistischen Treiben und insbesondere für die Begleitung des Karnevalsumzuges.

Prinzenpaar mit Hofstaat und die Polizei haben sich auch in dieser Karneval-Saison gemeinsam auf die Fahnen geschrieben, vor den Gefahren des unangebrachten Konsums von Alkohol und Drogen zu warnen.

Sie appellieren an alle Verkehrsteilnehmer den Führerschein nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen:

Kein Alkohol für den Fahrer!

Fahrgemeinschaften bilden und absprechen, wer aus der Gruppe

nüchtern bleibt!

nüchtern bleibt! Niemals zu Fahrerinnen und Fahrern ins Auto setzen, die

betrunken sind oder unter Drogeneinfluss stehen!

Bei einem Imbiss wurden noch einige Gedanken und Wünsche zwischen Gästen und Polizisten ausgetauscht, ehe das Prinzenpaar mit seinem Gefolge weiterreisen musste.