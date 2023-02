Reifenstecher stellt sich freiwillig; Polizei sucht geschädigtes Kraftfahrzeug

Das einsetzende schlechte Gewissen hat einen Mann am Freitag offenbar dazu bewogen, sich bei der Polizei in Eschwege selbst anzuzeigen.

Wie die Beamten der Eschweger Polizei berichten, erschien der reumütige Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 35-jährigen Mann aus der Kreisstadt handelt, am heutigen Vormittag auf der Wache der Polizeistation Eschwege und räumte ein, bei einem Pkw den Reifen zerstochen zu haben. Die Tat ereignete sich am gestrigen Donnerstag (09.02.2023) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in Eschwege, wo der 35-Jährige seinen eigenen Angaben nach in einem vorübergehenden und von Wut geprägten Gemütszustand einen Reifen an einem Pkw zerstach.

Geschädigtes Auto bis dato unbekannt; Besitzer soll sich melden

Zu dem betroffenen Fahrzeug konnte der 35-Jährige allerdings keine genaueren Angaben mehr machen. Bekannt ist lediglich, dass es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben soll, der zu o.g. Zeitpunkt in der Straße „Jardin-de-Saint Monde (von der Leuchtbergstraße kommend, in Richtung Jugendherberge) gegenüber des Fitness-Centers „Vita Gesundheit in Eschwege“ am Straßenrand geparkt war.

Die Polizei sucht nun nach dem geschädigten Kraftfahrzeug und bittet den Besitzer oder auch Zeugen mit der Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Vorfahrt missachtet

Um 18:07 Uhr befuhr gestern Abend eine 38-Jährige aus Treffurt mit ihrem Pkw die B 250 von Wanfried kommend in Richtung Treffurt. Ein 36-Jähriger aus Wanfried befuhr mit seinem Pkw zu diesem Zeitpunkt die L 3244 von Wendehausen in Fahrtrichtung Heldra und beabsichtigte die Kreuzung zur B 250 zu überqueren. Hierzu hielt er zunächst mit seinem Pkw an der Kreuzung an. Als er losfuhr übersah er jedoch den vorfahrtsberechtigten Pkw der 38-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden an beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und am Unfallort durch die Besetzung des Rettungswagens behandelt. Weiterhin wurde die Feuerwehr Wanfried aufgrund auslaufender Betriebsstoffe angefordert.

Wildunfall

Zwischen Burghofen und Schemmern kollidierte gestern Morgen ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. An dem Pkw entstand in Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 23:35 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 25-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw in der Augustastraße in Eschwege durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, war der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs, ein Test verlief positiv aus Amphetamine, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Um 00:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 24-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die B 27 von Wichmannshausen kommend in Richtung Reichensachsen. In der Gemarkung von Wehretal wurde er durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Da der Verdacht auf den Konsum von illegalen Drogen bestand, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der positiv auf Cannabis und Amphetamine verlief. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Diebstahl von Geldbörse

Zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr wurde einer 40-Jährigen aus Waldkappel während des Einkaufs im tegut-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hatte ihre Einkaufstüte samt Portmonee in den Einkaufswagen abgestellt. Wie in vielen anderen Fällen auch, wurde der Diebstahl erst an der Kasse bemerkt. Neben Bargeld befanden sich noch EC-Karte und Ausweisdokumente in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 09.02.23 wurde zwischen 07:30 Uhr und 17:40 Uhr ein roter Pkw Peugeot, der in der Wiesenstraße in Eschwege geparkt war, beschädigt. Unbekannte ritzten ein „Hakenkreuz“ in die Fahrertür. So dass auch wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt wird. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Angezeigt wurde noch eine zweite Sachbeschädigung, die sich ebenfalls in der Wiesenstraße, auf dem Parkplatz gegenüber dem dortigen Blumenhaus, ereignet hat. Zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde dort ein grauer Pkw Hyundai ebenfalls an der Fahrertür beschädigt. Unterhalb der Seitenscheibe wurde ein Karomuster in das Blech geritzt. Auch hier wird der Schaden mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Mehrere Aufbrüche von Gartenhütten

Gestern Morgen wurde durch einen Spaziergänger festgestellt, dass im Bereich der Kleingärten an der Skateranlage in der Straße „Vor dem Brückentor“ in Eschwege mehrere Gartenhütten aufgebrochen wurden. Die Streife der Polizeistation Eschwege stellten dann fest, dass insgesamt elf der zwölf Parzellen betroffen waren. Dort wurden die Gartenhütten, teils auch Schränke in den Hütten aufgebrochen. Soweit bislang feststeht wurde nichts entwendet, es konnten aber auch noch nicht alle Berechtigten erreicht werden. In zwei Fällen wurden auch noch die aufgefundenen Feuerlöscher entleert. Insgesamt dürfte der angerichtete Sachschaden bei mehreren tausend Euro liegen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 29-Jähriger aus Hessisch Lichtenau war gestern am späten Abend, um 23:35 Uhr, in der Hopfelder Straße in Hessisch Lichtenau unterwegs. Bei einer Kontrolle durch die Polizeistreife stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss das Auto fuhr. Ein Test ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Zudem war er aufgrund eines bestehenden Fahrverbotes nicht im Besitz eines Führerscheins. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.