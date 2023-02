Schwarzer Audi Q 7 in Baunatal gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Baunatal (Landkreis Kassel): Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Straße „Am Mühlengraben“ in Baunatal einen schwarzen Audi Q 7 mit dem Kennzeichen KS-B 9082 gestohlen. Der Diebstahl wurde am heutigen Morgen gegen 7:30 Uhr entdeckt. Letztmalig gesehen worden war der auf einem Stellplatz geparkte SUV noch gegen 23:30 Uhr in der Nacht. Wann genau die offenbar professionell agierenden Täter zuschlugen, ist derzeit noch unklar. Die europaweite Fahndung nach dem Q 7, Baujahr 2016, im Wert von rund 60.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Baunatal-Großenritte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug durch falsche Polizeibeamte: Polizei gibt Tipps

Kassel: Ein Betrug durch unbekannte Täter, die sich am Telefon als falsche Polizeibeamte ausgaben, wurde am gestrigen Donnerstag in Kassel durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter verhindert, sodass die Betrüger leer ausgingen. Der Anruf der Täter auf dem Festnetztelefon einer Seniorin aus Kassel war in der Mittagszeit eingegangen. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Polizist aus und erzählte der Rentnerin von der Festnahme einer Einbrecherbande. Im weiteren Verlauf übernahm ein zweiter vermeintlicher Polizeibeamter das Gespräch, der schilderte, dass bei den Festgenommenen ein Zettel mit dem Namen und der Adresse der Kasselerin gefunden wurde. Demnach soll bei der Seniorin der nächste Einbruch stattfinden, weshalb ihre Wertgegenstände, zuhause und auch bei der Bank, nicht mehr sicher seien. Eingeschüchtert von den glaubhaften Schilderungen der angeblichen Polizisten machte sich die Frau schließlich auf den Weg zu ihrer Bank. Als sie dem Bankmitarbeiter berichtete, weshalb sie sämtliche Ersparnisse aus dem Schließfach abholen wollte, erkannte dieser sofort, dass es sich um einen Betrug handelt. So verhinderte der Angestellte letztlich, dass mehrere Tausend Euro den Besitzer wechselten.

Der geschilderte Fall zeigt eindrücklich, wie geübt und geschickt die Betrüger vorgehen, um ihre Opfer zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen zu bringen. Um sich davor zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Beenden Sie das Gespräch mit dem Anrufer unbedingt zuvor. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Zwei Alkoholfahrten in einer Nacht in Kassel dank aufmerksamer Zeugen beendet

Kassel: Gleich zweifach innerhalb kurzer Zeit konnten Polizeistreifen in der vergangenen Nacht zum heutigen Freitag in Kassel mutmaßlich betrunkene Autofahrer stoppen. Jeweils dank der schnellen Mitteilungen von aufmerksamen Zeugen beendeten sie die Alkoholfahrten, bevor jemand zu Schaden kam. Die erste Meldung über einen betrunkenen Autofahrer war gegen 1:10 Uhr über den Notruf 110 bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Demnach war an einer Tankstelle in der Kölnischen Straße ein junger Mann mit seinem Auto vorgefahren und anschließend torkelnd in den Verkaufsraum gegangen. Da Zeugen sofort die Polizei alarmierten, war eine Streife des Polizeireviers Mitte an Ort und Stelle, noch bevor der 24-Jährige aus Kassel seine Fahrt fortsetzen konnte. Er musste die Beamten zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Wenig später in der Nacht, gegen 2:30 Uhr, alarmierte dann ein Minicar-Fahrer die Polizei über den Notruf 110, da ihm in der Werner-Hilpert-Straße ein Schlangenlinien fahrendes Auto aufgefallen war. Er blieb an dem Wagen dran und gab der Polizei laufend den Standort durch. Eine Streife des Polizeireviers Nord stoppte das Fahrzeug nur wenige Minuten später in der Holländischen Straße, Ecke Eisenschmiede und nahm den Fahrer, der einen betrunkenen Eindruck auf die Beamten machte, fest. Der 30-Jährige aus Immenhausen musste eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins über sich ergehen lassen und sich nun ebenfalls wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zwei Leichtverletzte bei Brand in Wohnung: Feuer vermutlich durch Heizdecke ausgelöst

Kassel-Nordshausen: Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 17:40 Uhr in einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Wegelänge“ in Kassel zu einem Brand. Das dort wohnende Paar, eine 84 Jahre alte Frau und ein 89-jähriger Mann, hatte Rauchgase eingeatmet und war anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Hochparterrewohnung und das Treppenhaus wurden durch den Brand verrußt, die weiteren Wohnungen des Hauses waren aber nicht betroffen und sind weiterhin bewohnbar. Die ersten Ermittlungen der an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West ergaben, dass das Feuer offenbar im Schlafzimmer im Bereich des Betts entstanden war, auf dem zur fraglichen Zeit eine Heizdecke lag. Das Bett und die Möbel im Schlafzimmer wurden beschädigt. Wie es letztlich zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die nun beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden.