Zwei Verkehrsunfälle und eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg

Niederaula. Am Montag (30.01.) um 22:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem Transporter die B62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Breitenbach/H- OT Niederjossa. Hinter ihm fuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach/H. In Höhe der Einmündung zu einem Firmengelände holte der Fahrer des Transporters nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen weiter aus um in dieses einzubiegen. Hierbei kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000,00 Euro. Heringen. Am Dienstag (07.02.) zwischen 9 Uhr bis 16 Uhr kollidierte ein unbekannter Fahrer beim Ausparken aus einer Parklücke in der Liebigstraße Höhe Hausnummer 27, Wölfershausen mit einem dort abgestellten Pkw, grauer Opel Astra, eines 52-jährigen Fahrers aus Heringen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Bad Hersfeld. Am Donnerstag (09.02.) um 11:25 Uhr befuhren ein 87-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 51-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Bad Hersfeld hintereinander die Dippelstraße aus Richtung Meisebacher Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Der 87-jährige Fahrer beabsichtigte auf Höhe der Hausnummer 15 mit seinem Fahrzeug zu wenden, um in die entgegengesetzte Richtung zurückzufahren. Hier fuhr der 51-jährige aus bislang unbekannter Ursache dem vorausfahrenden auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000,00 Euro.

Scheibe von VW eingeschlagen

Hünfeld. Die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz an der K147 – gegenüber des Sportplatzes Roßbach – geparkten roten VW Fox wurde am Donnerstag (09.02.) eingeschlagen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von wenigen hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Großenlüder. Ein auf dem Parkplatz des Friedhofes im Langenberger Weg abgestellter, weißer Renault Scenic wurde am Donnerstag (09.02.), zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher schlugen zunächst eine Scheibe des Pkw ein und entwendeten anschließend einen grauen Lederrucksack samt noch unbekanntem Inhalt sowie ein Mobiltelefon. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich zur Tatzeit ein Schlüsselanhänger in Form eines Ankers, welcher mit glitzernden Perlen bestückt war, an dem Rucksack. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 400 Euro an dem Renault. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von Fahrzeug gestohlen

Gemünden (Felda). Unbekannte montierten am Donnerstagvormittag (09.02.) den hinteren linken Fahrzeugreifen eines roten VW Polo ab. Zur Tatzeit stand der Pkw in einem Carport in der Straße „Am Lindenplatz“ in Ehringshausen. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ende einer Diebestour

Am Mittwochvormittag wurden Beamten des Zolls auf der BAB 7, Fahrtrichtung Kassel, Höhe der Tank und Rastanlage Großenmoor, auf einen VW Sharan mit ausländischen Kennzeichen aufmerksam. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurden an Bord des Fahrzeugs mehrere namhafte und hochwertige Arbeitsmaschinen im Wert von mindestens 10.000 Euro sowie diverse Dieselkanister festgestellt. Da die beiden männlichen Fahrzeuginsassen aus Osteuropa im Alter von 24 und 25 Jahren keinen Eigentumsnachweis über die hohe Anzahl der Arbeitsmaschinen erbringen konnten, wurde die zuständige Polizeiautobahnstation Petersberg zur Sachverhaltsaufklärung hinzugezogen. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Eigentümer aus Bayern ausfindig gemacht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen stammen sämtliche Baumaschinen aus einem Diebeszug tags zuvor in der ländlichen Region München. Die Maschinen und Kanister wurden sichergestellt und gegen die Fahrzeuginsassen ein Strafverfahren eröffnet.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Rotenburg/Fulda

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Lispenhausen- Ein Rotenburger Pkw-Fahrer parkte seinen weißen Pkw Kia am 08.02.2023 in der Zeit von 16.20 bis 16.30 Uhr in der Schwarzenhasler Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623-937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)