Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Blitzermeldung: Kommen Sie sicher und gelassen an Ihrem Ziel an! Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 7. Kalenderwoche 2023

(cl/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie an Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

13.02.2023:

Hanau, Depotstraße, in Höhe „Alter Kahler Weg“ (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Obertshausen, Tempelhofer Straße, Höhe Waldspielplatz (Schule); L 3416, Tannenmühlkreisel in Richtung Hainstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Gelnhausen, Philip-Reis-Straße, in Richtung Berliner Straße (Schule);

Hanau, Depotstraße, in Höhe „Alter Kahler Weg“ (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Obertshausen, Tempelhofer Straße, Höhe Waldspielplatz (Schule); L 3416, Tannenmühlkreisel in Richtung Hainstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Gelnhausen, Philip-Reis-Straße, in Richtung Berliner Straße (Schule); 14.02.2023:

Hanau, Depotstraße, in Höhe „Alter Kahler Weg“ (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und Anschlussstelle B 44 (Unfallschwerpunkt); B 486, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und Anschlussstelle BAB 5 (Wildgefahrenstrecke); Niederdorfelden, Oberdorfelder Straße, im Bereich der Schulzufahrt (Schule); Hanau, Antoniterstraße in Richtung Alter Rückinger Weg (Schule);

Hanau, Depotstraße, in Höhe „Alter Kahler Weg“ (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und Anschlussstelle B 44 (Unfallschwerpunkt); B 486, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und Anschlussstelle BAB 5 (Wildgefahrenstrecke); Niederdorfelden, Oberdorfelder Straße, im Bereich der Schulzufahrt (Schule); Hanau, Antoniterstraße in Richtung Alter Rückinger Weg (Schule); 15.02.2023:

Hanau, Depotstraße, in Höhe „Alter Kahler Weg“ (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Offenbach, Schubertstraße (Schule); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); B 44, Neu-Isenburg in Richtung Mörfelden, Am Ausbauende B 44 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

Hanau, Depotstraße, in Höhe „Alter Kahler Weg“ (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Offenbach, Schubertstraße (Schule); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); B 44, Neu-Isenburg in Richtung Mörfelden, Am Ausbauende B 44 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); 16.02.2023:

Offenbach, Bischofsheimer Weg, zwischen Rumpenheim und Waldheim (Seniorenstätte); L 2310, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); Gelnhausen, Freigerichter Straße, in Höhe Hallenbad (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

Offenbach, Bischofsheimer Weg, zwischen Rumpenheim und Waldheim (Seniorenstätte); L 2310, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); Gelnhausen, Freigerichter Straße, in Höhe Hallenbad (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); 17.02.2023:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); und 19.02.2023:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).



Offenbach, 10.02.2023, Pressestelle, Christopher Leidner und Merlin Winges

BMW fuhr in Hauswand: Offenbar medizinischer Notfall – Offenbach

(fg) Am Freitagmorgen, gegen 9.20 Uhr, kollidierte ein BMW im Lichtplattenweg in Höhe der Hausnummer 77 mit der dortigen Hauswand. Hintergrund für das Unfallgeschehen ist ersten Erkenntnissen zufolge ein medizinischer Notfall. Zuvor soll der 68 Jahre alte Fahrer des BMW die Rhönstraße aus Richtung der Bieberer Straße entlanggefahren und mit einem schwarzen Nissan zusammengestoßen sein. Im Anschluss überfuhr der Wagen einen Stromverteilerkasten und stieß mit der Hauswand zusammen. Der 68-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des Nissan wurden leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich schätzungsweise auf einen fünfstelligen Betrag. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Ohne „Elterntaxi“ sichtbar und sicher zur Schule – Neu-Isenburg

(fg) Polizeioberkommissar Marco Gonnermann und Polizeioberkommissarin Manuela Zeisler rückten am Donnerstagmorgen mit der Unterstützung der Ordnungspolizei der Stadt Neu-Isenburg an der Ludwig-Uhland-Schule in Gravenbruch die sogenannten „Eltern-Taxis“ in ihren Fokus. In der Zeit zwischen 7.15 und 8.30 Uhr sprachen die Ordnungshüter gezielt Eltern an, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brachten. Sie wurden darauf hingewiesen, ihre Sprösslinge nicht auf der Straße vor der Schule aussteigen zu lassen. Denn dies kann zur Gefährdung der Kinder führen. Ebenso wurde auf die vorschriftsmäßige Sicherung ihrer Kinder beim Transport im sogenannten „Elterntaxi“ aufmerksam gemacht. Hintergrund für die Kontrollaktion waren zuvor eingegangene Hinweise seitens der Elternschaft sowie der Schulleitung. Ebenso wurden die Schülerinnen und Schüler, die zu Fuß in die Schule kamen, angesprochen. An alle Kinder und Eltern, die mit sehr dunkler Oberbekleidung unterwegs waren, wurde der Flyer „SICHTBAR SEIN. SICHER SEIN.“ der Initiative „RUNTER VOM GAS“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur verteilt. Polizeioberkommissar Marco Gonnermann gibt zu verstehen: „Durch den täglichen Schulweg zu Fuß lernen die Kinder sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Diese Chance wird ihnen durch das „Elterntaxi“ genommen.“ Er zog insgesamt eine positive Bilanz: „Die heute gezeigte Präsenz und die Kontrolle zur Schulwegsicherung kamen bei Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei der Schulleitung, durchweg gut an. Daher wird es auch weiterhin Aktionen im Rahmen der Schulwegüberwachung geben.“ Hinweis: Der Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen); auf dem Bild von links: Polizeioberkommissar Gonnermann, Polizeioberkommissarin Zeisler, Ordnungspolizist Schneider und Ordnungspolizistin Shahmoradin.

Zeugensuche: Wer kann Hinweise zum Unfall geben? – Mainhausen

(fg) Aufgrund widersprüchlicher Angaben zu einem Unfall, der sich am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr auf der Bundesstraße 496 in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 45 an einer dortigen Lichtzeichenanlage ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Beide Beteiligten gaben gegenüber den unfallaufnehmenden Polizeibeamten an, dass die Lichtzeichenanlage zum Kollisionszeitpunkt auf ihrer Spur grün angezeigt habe. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 66 Jahre alter Mann in seinem Opel Corsa die Bundesstraße 469 aus Mainhausen kommend in Richtung Stockstadt. Ein 46-Jähriger befuhr die Bundesstraße in seinem Mercedes Vito in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Auffahrt zur Autobahn 45 beabsichtigte der 66-jährige Alzenauer nach links auf die Autobahn aufzufahren; beim Abbiegevorgang kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der 66-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Mehrere leichtverletzte Personen in einer Schule – Offenbach

(cl) Am Freitagmorgen kam es in einer Berufsschule in der Buchhügelallee zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Mehrere Schüler, Lehrer sowie Angestellte der Schule im Alter ab 15 Jahren klagten in den Schulräumen um kurz nach 10 Uhr über Augen- und Atemwegsreizungen. Insgesamt untersuchte der Rettungsdienst 32 Personen, wovon etwas mehr als ein Duzend von ihnen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kann eine Straftat derzeit nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Kriminalpolizei Offenbach die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen hat. In diesem Zusammenhang prüfen die Beamten nun auch erste Hinweise auf die Nutzung eines Reisstoffsprühgerätes und bitten Zeugen sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.