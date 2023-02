Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbruch in Wohnmobil,

Oberursel, Kurmainzer Straße, Donnerstag, 02.02.2023, bis Donnerstag, 09.02.2023, 12:30 Uhr

(sun)Zu einem unbekannten Zeitpunkt in einem Zeitraum von einer Woche beschädigten unbekannte Täter ein blaues Wohnmobil in Oberursel und durchwühlten dieses anschließend. Zwischen Donnerstag vergangener Woche bis zum gestrigen Donnerstag um 12:30 Uhr schlugen Einbrecher die hintere Seitenscheibe des Gefährts ein und verschafften sich auf diese Weise Zutritt in das in der Kurmainzer Straße geparkte Wohnmobil. Daraufhin durchwühlten die Unbekannten den Wagen, ließen augenscheinlich jedoch nichts mitgehen. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Der entstandene Sachschaden aufgrund der eingeschlagenen Scheibe liegt bei circa 400 Euro. Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises unter der Rufnummer 06172/ 120 – 0 entgegengenommen.

Einbruch

Oberursel, Untere Bremengärten, Freitag, 10.02.2023, 07:15 Uhr

(sun)Im Verlauf der vergangenen zwei Wochen sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Oberursel eingebrochen. Die Einbrecher machten sich die Abwesenheit der Hausbewohner zu Nutze und brachen in deren Anwesen in der Straße „Untere Bremengärten“ ein. Die Diebe stahlen mehrere Uhren und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Dabei entstand lediglich ein geringer Sachschaden, jedoch fällt der gestohlene Wert des Diebesgutes deutlich höher aus. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Tat.

Forellendiebe,

Oberursel, Bommersheim, Forellengut, Mittwoch, 08.02.2023, 16:15 Uhr bis Donnerstag, 09.02.2023, 07:30

(sun)Vom Mittwoch auf den Donnerstag brachen unbekannte Täter in den Container eines Grundstücks in Oberursel-Bommersheim ein und stahlen etwa zwei Dutzend geräucherte Forellen. Zwischen 16:15 Uhr am Mittwoch und 07:30 Uhr des Donnerstags verschafften sich Diebe Zugang auf das Gelände in der Straße „Forellengut“ und hebelten dort mittels eines unbekannten Werkzeugs einen Container auf, aus welchem sie die geräucherten Forellen mitgehen ließen. Anschließend flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Gartenhütte von Einbrechern angegangen, Oberursel-Weißkirchen, Urselbachstraße, Mittwoch, 08.02.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 09.02.2023, 07:20 Uhr

(sun)In der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag gelangten unbekannte Täter in einen Garten in Oberursel-Weißkirchen und machten sich dort an einer Gartenhütte zu schaffen. Zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch und 07:20 Uhr des Donnerstags hebelten Einbrecher in der Urselbachstraße eine Tür der Gartenhütte mittels eines unbekannten Gegenstands auf. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Täterhinweise liegen bisweilen nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Pkw beschädigt und geflüchtet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Schöne Aussicht, Donnerstag, 09.02.2023, 09:45 Uhr bis 19:20 Uhr (sun)In Bad Homburg wurde im Laufe des Donnerstags ein Audi bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Obwohl ein Schaden in Höhe von mindestens 600 Euro entstanden war, entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. Der silberfarbene Audi parkte zwischen 09:45 Uhr und 19:20 Uhr in einem Parkhaus in der Straße „Schöne Aussicht“, als die Beifahrerseite beschädigt wurde. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des Unfallwagens fuhr daraufhin jedoch einfach weiter, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzugehen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus ausschließlich unangekündigte Messungen statt.