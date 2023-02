In der Innenstadt angegriffen und verletzt, Limburg, Werner-Senger-Straße, Donnerstag, 09.02.2023, 20:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend wurden Jugendliche in der Limburger Fußgängerzone von anderen Jugendlichen während einer Auseinandersetzung angegriffen und verletzt. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige waren gemeinsam in der Werner-Senger-Straße unterwegs. In Höhe einer Bäckereifiliale sollen sie von einer Gruppe von Jugendlichen angepöbelt worden sein. Hierdurch entstand ein Streitgespräch, bei dem ein Jugendlicher den 14-Jährigen angespuckt haben soll. Im weiteren Verlauf hätten dann die anderen Jugendlichen der Gruppe auf den 14-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Hierdurch wurde der Jugendliche verletzt. Anschließend flohen die Angreifer in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um circa acht Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren Jahren gehandelt haben. Die Täter wären allesamt dunkel gekleidet gewesen und hätten dunkle, lockige Haare gehabt. Sie wurden als „südländisch“ aussehend beschrieben. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Opel gestohlen und wiedergefunden,

Dornburg-Langendernbach, Mainzer Straße, Mittwoch, 08.02.2023, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 09.02.2023, 01:45 Uhr

(wie) In Langendernbach wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Opel gestohlen, diesen fand die Polizei in der folgenden Nacht auf einem Feldweg. Ein 60-Jähriger stellte seinen Firmenwagen der Marke Opel in einem Hof in der Mainzer Straße ab. Im Laufe der Nacht entwendete ein unbekannter Täter das unverschlossene Fahrzeug und fuhr damit davon. Der Tatzeitraum kann zwischen 23:30 Uhr und 01:45 Uhr eingegrenzt werden. In der folgenden Nacht auf den Freitag wurde die Polizei über ein Fahrzeug mit offenstehender Seitenscheibe auf einem Feldweg zwischen Wilsenroth und Frickhofen informiert. Bei der Überprüfung des Pkw stellte sich heraus, dass es sich um den gestohlenen Opel aus Langendernbach handelte. Die Beamten stellten das Fahrzeug zur Spurensicherung sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wem ist am Donnerstag ein schwarzer Opel Astra Kombi mit Limburger Kennzeichen im Bereich von Dornburg und Umgebung aufgefallen?

Auto massiv zerkratzt,

Bad Camberg-Erbach, Am, Kindergarten, Mittwoch, 08.02.2023, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch wurde ein Pkw in Erbach von einem Unbekannten massiv zerkratzt und beschädigt. Eine 32-Jährige hatte ihren schwarzen Ford gegen 07:00 Uhr an der Kindertagesstätte in der Straße „Am Kindergarten“ abgestellt. Als sie gegen 17:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter den Ford rundherum zerkratzt hatte. Unter anderem wurden Schriftzeichen in den Lack gekratzt. Der verursachte Schaden wird auf circa 5.000 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Camberg unter der Rufnummer 06434/ 905467-0.

Ortsschilder gestohlen,

Landkreis Limburg-Weilburg, bis Freitag, 03.02.2023

(wie) Im Landkreis wurden in letzter Zeit erneut Ortsschilder abmontiert und entwendet. Die Polizei wurde vom Kreisausschuss über den Diebstahl von Ortseingangsschildern an der K 477 bei Elz und der K 472 bei Dietkirchen informiert. Unbekannte Täter hatten dort die Schilder mitsamt der Rahmen abmontiert und gestohlen. In diesem Bereich kam es laut Auskunft des Landkreises in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu solchen Diebstahlsdelikten. Der Schadenswert liegt pro Ortstafel bei circa 500 EUR. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Eierwürfe gegen Haus nach Veranstaltung, Hadamar-Oberweyer, Gartenstraße, Donnerstag, 09.02.2023, 23:00 Uhr

(wie) In Oberweyer haben Unbekannte nach einer Veranstaltung Eier gegen das Haus von zwei Lokalpolitikern geworfen und diese so beschädigt. Die Polizei wurde gegen 23:00 Uhr in die Gartenstraße gerufen, da ein Ortsbeiratsmitglied nach einer Veranstaltung zum Schwerpunktthema Flüchtlingsaufnahme in der Gemeinde Oberweyer bei seiner Rückkehr nach Hause feststellen musste, dass Unbekannte das Gebäude mit Eiern beworfen hatten. Zudem war ein schwerer Blumenkübel in den Hof vor ein parkendes Auto geschoben worden. Eine Streife der Polizei konnte im Nahbereich keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen. Bei einem weiteren Lokalpolitiker in der Kirchstraße wurden am Freitagmorgen ebenfalls die Reste von geworfenen Eiern an der Hauswand festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Autobahnpolizei

Betrunken Unfall verursacht und geflohen, Elz, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 09.02.2023, 15:15 Uhr

(wie) Im Bereich der Landesgrenze Hessen/ Rheinland-Pfalz hat ein betrunkener Autofahrer am Donnerstagnachmittag einen Unfall verursacht und ist danach einfach weiter gefahren. Zeugen meldeten der Polizei einen schlangenlinienfahrenden B-Klasse Mercedes auf der A 3 in Richtung Frankfurt. Zudem sei es schon zwischen Montabaur und Limburg zu einer kleinen Kollision mit einem Lkw gekommen, der Lkw-Fahrer habe auch gehupt. Eine Streife der Autobahnpolizei fahndete nach dem Pkw und konnte diesen schließlich bei Idstein anhalten und kontrollieren. Der 64-jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 1,7 Promille. Daher wurde der Mann festgenommen und zur Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 64-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Da der Außenspiegel des Mercedes eingeklappt war und sich Beschädigungen daran fanden, kann von einem Zusammenstoß mit dem beschriebenen Lkw ausgegangen werden. Deshalb sucht die Polizei nach dem Fahrer des Lkw, der zwischen Montabaur und Limburg von dem Mercedes berührt wurde. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegen.