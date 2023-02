Bergstrasse

Bensheim: In Hochhauswohnung eingebrochen

Bensheim (ots) – In eine der oberen Wohnungen eines Hochhauses in der

Taunusstraße in Bensheim sind Einbrecher am Donnerstag (09.02.), zwischen 07.30

Uhr und 15.00 Uhr, eingedrungen. Bei dem entwendeten Schmuck handelte es sich

unter anderem um Kopfschmuck aus Gold. Sachdienliche Hinweise werden von dem

Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter 06252 706-0 entgegengenommen.

Birkenau: Farbschmierereien an Werkshalle/Polizei sucht Zeugen

Birkenau (ots) – Mit Farbe besprühten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch

(08.02.) und Donnerstag (09.02.) die Wand einer Werkshalle in Hauptstraße. Die

Höhe des hierbei entstandenen Schadens ist noch unklar.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Wald-Michelbach ermitteln nun

wegen Sachbeschädigung und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben

können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06207/9405-0.

Lautertal: Drei Einbrüche beschäftigen Kripo

Lautertal (ots) – In der Nacht zum Freitag (10.02.) ereigneten sich in Lautertal

drei Einbrüche.

Durch eine aufgebrochene Tür verschafften sich Unbekannte Zugang in das Büro

einer Firma der Nibelungenstraße in Gadernheim. Abgesehen hatten es die

ungebetenen Besucher hier auf Geld.

In das Visier von Kriminellen geriet in der gleichen Nacht zudem ein Wohnhaus

„Am Schiffersacker“ in Elmshausen. Dort versuchten die Täter gewaltsam in das

Gebäude zu gelangen, scheiterten aber mit ihrem Einbruchsversuch. Durch ein

Fenster drangen ungebetene Besucher dagegen in ein Bürogebäude in der gleichen

Straße ein. Sie durchsuchten Schränke, flüchteten aber ohne Beute unerkannt vom

Tatort.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim

(Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Biblis / Groß-Rohrheim (ots) – Am Donnerstag, 09.02.2023 gegen 07:15 Uhr kam es

auf der B 44 zwischen Biblis und Groß-Rohrheim zu einer Verkehrsunfallflucht,

infolge derer zwei PKW beschädigt wurden. Der Verursacher geriet, Zeugenaussagen

zufolge, in den Gegenverkehr und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel

eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Durch die umherfliegenden Splitter des

Spiegelglases wurde ein weiterer PKW beschädigt. Die unbekannte Fahrerin des PKW

mit dem beschädigten Außenspiegel, sowie weitere mögliche Zeugen für den Unfall,

werden daher gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Lampertheim unter

der Nummer 06206 9440-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Kranichstein: Kriminelles Duo im Einkaufsmarkt

Darmstadt (ots) – 14 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß,

schlanke Statur und dunkel bekleidet – so lautet die Beschreibung von zwei noch

unbekannten Tätern, die am späten Donnerstagabend (9.2.) ihr Unwesen am

Strahringerplatz getrieben haben und dabei von Zeugen beobachtet werden konnten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich das Duo gegen 21.50 Uhr gewaltsam

Zugang zu dem Verkaufsraum eines Supermarktes und entwendete Lebensmittel.

Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute auf einem Roller in westliche

Richtung. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut.

Sachdienliche Hinweise zu den Flüchtenden werden von den Beamten unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Einbrecher öffnen Tresor und flüchten mit Schmuckstücken / Zeugenaufruf der Polizei

Babenhausen (ots) – Mit dem Inhalt eines Tresors flüchteten Kriminelle, nachdem

die Täter zwischen Dienstagmorgen (7.2.) und Donnerstagmittag (9.2.) in ein

Einfamilienhaus in der Elsässer Straße eingebrochen sind. Dazu hebelten die

Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Die

Täter fanden einen Tresor, zerstörten ihn und entwendeten den Inhalt. Mit

verschiedenen Schmuckstücken flüchteten die Diebe unbemerkt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Dieburg: Raub auf 18-Jährigen / Polizei nimmt zwei 16-jährige Tatverdächtige vorläufig fest

Dieburg (ots) – Nachdem sich am Donnerstagabend (9.2.) ein Raub auf einen

18-Jährigen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zugetragen hat, hat die Polizei

zwei 16 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 18-Jährige gegen 19.30 Uhr dort zu Fuß

unterwegs, als plötzlich mehrere Personen auf ihn losgegangen sind. Nach

derzeitigem Kenntnisstand sollen mindestens zwei der Gruppe den 18-Jährigen

geschlagen und getreten haben. Im Anschluss entwendeten die Angreifer seine

Geldbörse, in der sich unter anderem über 100 Euro Bargeld befanden, sowie eine

Zigarettenpackung. Daraufhin suchten sie das Weite. Im Rahmen sofort

eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei schließlich zwei 16 Jahre

alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Der 18 Jahre alte Mann wurde nach

jetzigem Stand mit mehreren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus

gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern

derzeit noch an.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt nach

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Die Ermittlerinnen und

Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Otzberg/Schaafheim: Polizeioberkommissarin Silke Hohenester ist neue Schutzfrau vor Ort (FOTO)

Otzberg/Schaafheim (ots) – Seit Anfang Februar hat Polizeioberkommissarin Silke

Hohenester nun offiziell die Aufgabe der Schutzfrau vor Ort übernommen. Sie ist

somit für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Otzberg und Schaafheim

Ansprechpartnerin in polizeilichen Sicherheits- und Ordnungsbelangen. Die

43-Jährige blickt mittlerweile auf 16 Jahre Diensterfahrung bei der

Polizeistation Dieburg zurück. Das Gebiet der Dieburger Polizei ist ihr daher

nicht nur dienstlich bestens bekannt, sondern auch privat. Die

Polizeioberkommissarin ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit ihrer

Familie in Groß-Umstadt. In ihren vergangenen Dienstjahren war sie unter anderem

im operativen Bereich tätig und blickt auf über 15 Jahre Arbeitserfahrung in

einer Ermittlungsgruppe zurück. Dort hat sie überwiegend den Bereich der

Jugendkriminalität betreut.

Als Schutzfrau vor Ort kümmert sich die Polizeioberkommissarin im Wesentlichen

um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Durch die täglichen Begegnungen auf

der Straße, die Vernetzungen zu den Gemeinde- und Stadtverwaltungen, zu

örtlichen Vereinen und Institutionen wie Schulen, sowie die Teilnahme an lokalen

Veranstaltungen ist sie ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bevölkerung und

der Polizei. Zudem ist sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig

oder vermittelt spezielle Hilfsangebote. Auch die frühzeitige Aufklärung von

Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang mit polizeilicher Arbeit und Begehung

von Straftaten sowie deren Konsequenzen, sind der Polizeioberkommissarin ein

besonderes Anliegen in ihrer neuen Tätigkeit als Schutzfrau vor Ort.

Die Polizeioberkommissarin sowie alle anderen Schutzbeamte vor Ort besuchen

ebenfalls Schulen in den zu betreuenden Kommunen und halten dort zu

gegenwärtigen Themen Vorträge. Sie sind Teil der aktuellen Interventionskampagne

„Denken statt Senden“ gegen die Verbreitung von kinderpornografischem Material

übers Internet oder Smartphones. Ziel hierbei ist es, Kinder und Jugendliche zu

sensibilisieren und darüber aufzuklären, dass es strafrechtliche Folgen hat,

wenn etwa entsprechende Fotos oder Videos auf dem eigenen Smartphone gespeichert

sind oder verbreitet werden.

In den Kommunen soll es voraussichtlich in naher Zukunft Bürgersprechstunden

geben. Bis dahin ist die Polizeioberkommissarin Silke Hohenester montags von 8

bis 15 Uhr und dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer

06071/ 9656-221 oder per E-Mail über svo-pst-dieburg.ppsh@polizei.hessen.de für

die Bürgerinnen und Bürger aus Schaafheim und Otzberg zu erreichen.

Weiterstadt: Baumaschinen aus Abstellraum gestohlen /Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weiterstadt (ots) – Zahlreiche Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro

habe noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (8.2.) und Donnerstag

(9.2.) aus dem Abstellraum einer Tiefgarage in der Darmstädter Straße entwendet.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des

besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen, Fahrzeuge oder den Verbleib

der Beute beziehen, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern

zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Zwei Autoaufbrüche/Zeugen gesucht

In der Nacht zum Freitag (10.02.) wurden der Polizei gleich zwei aufgebrochene Autos gemeldet. In den beiden Fällen, in der Mittelstraße und der Brignoler Straße, hatten es die Täter offenbar auf zurückgelassene Gegenstände abgesehen. Im ersten Fall erbeuteten sie ein Karten-Lesegerät, bei der zweiten Tat gingen die Kriminellen leer aus. An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen.

Wer Hinweise zu den Taten und den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Rüsselsheim, Telefon: 06142/6960.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag 09.02.23 gegen 18:00 Uhr wurde ein in der Friedrich-Ebert-Straße in Crumstadt geparkter weißer VW Golf durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des geparkten Golf beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Das Verursacher-Fzg entfernte sich in FR Philippshospital, ohne daß sich die lt. ersten Erkenntnissen blondhaarige Fzg-Führerin um den entstandenen Schaden gekümmert hätte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll das flüchtige Fahrzeug oben schwarz und unten weiß gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und/oder Hinweise auf das verursachende Fzg. bzw. dessen Nutzerin geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Gernsheim.

Odenwaldkreis

Brombachtal: Wohnungseinbruch durch die Kellertür

Brombachtal (ots)

Durch die Kellertür gelangten Einbrecher am Donnerstagabend (09.02.), zwischen 19 und 23 Uhr, in ein Einfamilienhaus Im Alten Garten in Brombachtal-Kirchbrombach. Dabei wurden Armbanduhren und Bargeld erbeutet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 06062 953-0 an das ermittelnde Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach zu wenden.