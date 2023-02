Neustadt: Neustadts Weg der Weinlegenden – legendäre Weingüter und ihre Weine – Termine 2023

Neustadt an der Weinstraße – Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in die Welt der erstklassigen Weine entführt. Gemeinsam wird der Neustadter “Wine Walk of Fame” erkundet und anschließend können herausragende Weine deutscher und internationaler Spitzenweingüter verkostet werden. Die vinophile Gästeführung lädt dazu ein, genussvoll und unterhaltsam echte „Weinlegenden“ kennenzulernen.

Vorgestellt werden Weingüter, die weltweit für ein außergewöhnliches Niveau im Weinbau stehen und deren Spitzenweine Kultstatus erreicht haben.

Die Dauer beträgt circa drei Stunden (Spaziergang circa eine Stunde, Verkostung (drinnen) circa zwei Stunden). Getroffen wird sich am Neustadter Saalbau (Eingang) in der Bahnhofstraße 1.

Preis: Erwachsene: 99,00 € (im Preis enthalten: Sekt, Verkostung von sechs Weinen, Brezel, Brot, Wasser). Es ist eine Mindestteilnehmerzahl von 12 Personen erforderlich.

Termine:

Samstag, 25. März um 16:00 Uhr

Samstag, 22. April um 16:00 Uhr

Samstag, 27. Mai um 16:00 Uhr

Samstag, 24. Juni um 16:00 Uhr

Samstag, 22. Juli um 16:00 Uhr

Samstag, 26. August um 16:00 Uhr

Samstag, 23. September um 16:00 Uhr

Samstag, 28. Oktober um 16:00 Uhr

Samstag, 25. November um 16:00 Uhr

Zum Hintergrund:

Seit 2016 werden dank einer gemeinsamen Initiative der Stadt Neustadt an der Weinstraße und dem Meininger Verlag im Rahmen der exklusiven Veranstaltung „Meininger ́s Finest 100“ jedes Jahr zwei herausragende Weingüter der Welt zu „Neustadter Weinlegenden“ ernannt, je eines aus Deutschland und eines aus der internationalen Weinwelt. Gewürdigt wird das ausgewählte Spitzenweingut mit einer bronzenen Bodenplatte, die auf dem Weg zwischen dem Neustadter Saalbau und dem Rathaus in der Fußgängerzone eingelassen wird. In Zusammenarbeit mit dem Verein der Kultur- und Weinbotschafter der Pfalz bietet Neustadt an der Weinstraße nun diese exklusive Gästeführung an, um den Weg der Weinlegenden individuell erlebbar zu machen. Im Wechsel werden die Kultur- und Weinbotschafterinnen Barbara Fröhlich-Zeller, Anika Kost und Kerstin Bach mit Begeisterung auf die Spur der Weinlegenden führen.

Eine Buchung ist möglich über die Tourist-Information Neustadt an der Weinstraße, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße, Tel.: 06321 9268-0, Mail: touristinfo@neustadt.eu oder über den Online-Shop (https://shop.neustadt.eu/).

Weitere Informationen gibt es unter https://www.neustadt.eu/wegderweinlegenden.