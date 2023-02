Kaiserslautern – Vom Rauhaardackel bis zum Labrador Retriever ist so ziemlich alles beim Hundebesuchsdienst in Kaiserslautern vertreten. Denn nicht die Hunderasse ist ausschlaggebend für eine Qualifikation zum Besuchshund, sondern die Fähigkeit stets die Kommandos des Herrchens oder Frauchens zu befolgen und sich durch nichts so leicht aus der Ruhe bringen zu lassen.

In der jüngsten Ausbildungsrunde konnten sich 4 Teilnehmer über ihren „Besuchshundeführerschein“ freuen, nach dem sie sowohl die theorische als auch die praktische Prüfung bei Jan-Christopher Lehnen von der Hundeschule Discovery Dog erfolgreich durchlaufen hatten. Das Angebot wird im Rahmen des Projektes „Miteinander-Füreinander“ vom Bundeministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und vom Netzwerk Demenz in Kaiserslautern unterstützt.

„Für die Seniorinnen und Senioren, die zu Hause leben und nur noch wenige Kontakte haben, ist der Besuch oder gemeinsame Spaziergänge durch den Besuchsdienst eine willkommene Abwechslung und erreicht selbst Menschen, die sich völlig zurückgezogen haben.“,

erklärt Carmen Nebling von den Maltesern.

„Die Idee ist es alten und alleinlebenden Menschen eine schöne Zeit zu vermitteln und deren Lebensqualität zu verbessern.“

Auch für die nächste Ausbildungsrunde werden noch Ehrenamtliche gesucht, die sich gemeinsam mit ihrem Hund im Hundebesuchsdienst in Kaiserslautern engagieren möchten.

„Wir bereiten die neuen Ehrenamtlichen und ihre Hunde ausführlich auf ihre neue Aufgabe vor und stehen immer als Ansprechpartner zur Verfügung“,

sagt Nebling und freut sich darüber, wenn sich bereits jetzt wieder Interessierte bei ihr melden.

Kontakt und Anmeldung:

Malteser Hilfsdienst e.V. Kaiserslautern

Carmen Nebling

Tel. 0151 1408 4631

Mail: carmen.nebling@malteser.org

Web: www.malteser-kaiserslautern.de