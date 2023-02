Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rülzheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad am 08.02.2023, gegen 07.25 Uhr konnte der 19-jährige Motorradfahrer durch sein Fahrkönnen einen Sturz vermeiden. Der PKW kollidierte in der Germersheimer Straße mit dem Motorrad, wobei der Fahrer leichte Verletzungen am Bein erlitt.

Verkehrsunfallflucht

Ottersheim/Germersheim (ots) – Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter VW in der Ludwigstraße in Ottersheim wurde in der Zeit vom 02.02.2023-06.02.2023 vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW- Fahrer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am 08.02.2023 in der Sandstraße in Germersheim. Auch hier wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter Porsche von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat! Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl

Schwegenheim (ots) – Am 09.02.2023, zwischen 03-03:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Firma in der Speyerer Straße in Schwegenheim. Durch das Auslösen der Alarmanlage ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Metalldiebstahl

Rülzheim (ots) – Unbekannte Täter demontierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ca. 150 m Dachrinne an einer Gaststätte Am See in Rülzheim. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einladung zum Berufsinfoabend

Germersheim (ots) – Zu einem Berufsinfoabend lädt Euch die Polizei Germersheim am Donnerstag 27.03.2023 um 18.00 Uhr ein.

Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch immer wieder Abwechslung bietet? Ihr seid Euch nicht sicher, ob ihr für den Beruf geeignet seid? Oder ihr wollt näheres zum Auswahlverfahren oder die beruflichen Möglichkeiten wissen?

Dann kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch. Bitte meldet Euch zu der Veranstaltung an unter der Email pigermersheim.einstellungen@polizei.rlp.de oder unter Tel. 07274/958-0 an.

Ergreift Eure Chance und kommt vorbei! Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche.