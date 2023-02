Bedrohung im Arbeitsamt – 47-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Nachdem ein 47-Jähriger am Mittwoch 08.02.2023 gegenüber einer Mitarbeiterin des Arbeitsamtes Drohungen aussprach, suchten auch heute Polizeikräfte nach dem Mann. Gegen Mittag konnten am Arbeitsamt befindliche Polizisten den Mann auf dem Lutherplatz antreffen. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter des Arbeitsamtes hatte den Mann zuvor gesehen und die Polizisten verständigt.

Der 47-Jährige drohte bei der Kontrolle damit die Polizeikräfte anzugreifen. Die Polizeibeamten mussten letztlich das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einsetzen, um den Mann fesseln zu können.

Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wird er an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen übergeben.

Polizeieinsatz nach Bedrohung – 34-Jähriger in U-Haft

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Nachdem ein 34-Jähriger am 07.02.2023 damit gedroht hatte, seine ehemalige Ehefrau zu töten, wurde er am Mittwoch 08.02.2023 dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Bedrohung und der Nachstellung. Der 34-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Angerempelt, Handy gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Taschendiebstahl kam es am 08.02.2023 gegen 15:30 Uhr in der Wredestraße. Eine Unbekannte rempelte die 37-jährige Geschädigte aus Ludwigshafen auf dem Gehweg an. Anschließend bemerkte die Ludwigshafenerin, dass sich ihr Handy nicht mehr in ihrer Jackentasche befand.

Die Täterin soll eine circa 1,60m große Frau mit Mütze und dunkler Jacke gewesen sein.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Tatzeitraum vom 05.02.2023 bis 06.02.2023 in eine Wohnung in der Pfalzgrafenstraße ein. Aus dem Innern wurden mehrere Schlüssel und eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wer hat den Dieb gesehen?

Ludwigshafen (ots) – Am 08.02.2023 zwischen 12:05 Uhr und 12:15 Uhr stahl ein Unbekannter das als Navigationsgerät dienende Smartphone eines Paketzustellers aus dessen unverschlossenem Auto in der Seilerstraße. Der Täter entkam samt Beute unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Autos aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am Morgen des 08.02.2023 wurden der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zwei Autoeinbrüche gemeldet. Die Tat ereignete sich, vermutlich in der vorherigen Nacht, in einer Tiefgarage in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Zwar ging der unbekannte Einbrecher ohne Beute aus, doch bleibt den Autobesitzern ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Jeder, der verdächtige Beobachtungen gemacht oder anderweitig relevante Informationen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden.

Aufgefahren – Fahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Vormittag des 07.02.2023 kam es auf der Frankenthaler Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf. Die vorausfahrende 55-jährige Autofahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den beteiligten Autos beträgt rund 1.500 Euro.

Der Technik sei Dank

Ludwigshafen (ots) – Durch eine App zur Lokalisierung von Elektrogeräten gelang es einem 20-Jährigen aus Ludwigshafen, den Dieb seiner bereits am 04.02.2023 gestohlenen Kopfhörer zu orten.

Gemeinsam mit dem Geschädigten suchten Polizeibeamte der Polizei Ludwigshafen am gestrigen Abend den in Echtzeit übermittelten Gerätestandort auf und trafen dort den Täter samt Kopfhörer an. Der erst 16-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Girls Day 2023 – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz macht mit

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) – Am 27.04.2023 ist es wieder soweit: es ist Girls Day! An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, um verschiedene Berufe zu erkunden.

Auch viele Dienststellen im Polizeipräsidium Rheinpfalz nehmen am Girls Day teil und öffnen ihre Türen, um junge Mädchen und Frauen für den Beruf als Polizistin zu begeistern. Interesse geweckt? – Komm‘ vorbei und erhalte einen Einblick in den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf.

Welche Dienststellen am Girls Day teilnehmen, könnt ihr hier:

https://www.girls day.de/Radar herausfinden.

Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt, sichert euch deshalb am besten jetzt schon euren Platz.

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/