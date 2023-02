Einbruchdiebstahl in Rathaus

Kusel (ots) – Einbruchdiebstahl in das Rathaus Kusel. Nach ersten Erkenntnissen

verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch, den 08.02.2023 – 19:00 Uhr bis

Donnerstag, den 09.02.2023 – 07:00 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt in das

Rathausgebäude der VGV Kusel am Marktplatz. Die polizeilichen Ermittlungen

laufen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0

bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Spiegel abgefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der

Friedrichstraße gemeldet worden. Ein Mann hatte gegen 14 Uhr seinen Ford Fiesta

am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 37 abgestellt. Als er gegen 17 Uhr zu

ihrem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Spiegelabdeckung auf der

Fahrerseite fehlte. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren dagegen

gestoßen und hat den Spiegel beschädigt. Der Verursacher hatte sich jedoch aus

dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die gesehen

haben, wer den Ford touchierte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu

setzen. |elz

Vorfahrt missachtet

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Vorfahrtsverstoß war vermutlich die

Ursache für einen folgenschweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei

Mehlingen. Ein 46-jähriger Fahrer eines VW Jetta war auf der L401 in Richtung

Sembach unterwegs. An der Kreuzung zur L382 wollte er nach links nach Baalborn

abbiegen. Ohne auf die Vorfahrt einer, ihm entgegenkommenden 33-jährigen

Fahrerin eines Kia Sportage zu achten, bog er ab. Die Wagen kollidierten. Die

33-Jährige wurde leicht verletzt und nach der Versorgung durch den

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im niedrigen

fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn wurde durch auslaufende Betriebsstoffe

verunreinigt und war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die

Militärpolizei der US-Amerikaner und die Freiwillige Feuerwehr

Enkenbach-Alsenborn unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme. |elz

Seniorinnen fallen nicht auf Betrüger rein

Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehrere „Enkeltrick“-Versuche sind am Mittwoch der

Polizei gemeldet worden. Offenbar waren die Täter insbesondere am Vormittag

aktiv und riefen ausgewählte Telefonnummern sowohl im Stadtgebiet als auch im

Landkreis an. Die Opfer: Frauen im Alter zwischen 72 und 86 Jahren. Bislang

haben sich drei Seniorinnen an die Polizei gewandt. Zum Glück blieben alle

Versuche, die Damen hereinzulegen, erfolglos. Alle Opfer berichteten unabhängig

voneinander, dass sie zwischen 10 und 11 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten

erhalten hatten. Dieser erzählte ihnen von einem Unglücksfall einer Bekannten.

Sie wurden alle nach ihren Wohnverhältnissen befragt. Das kam den Frauen komisch

vor und sie legten auf. In keinem der gemeldeten Fälle ist den Angerufenen ein

Schaden entstanden. |elz

Unfall: Autofahrerin aus Pkw geschnitten (FOTO)

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine nach einem Unfall eingeklemmte

Autofahrerin ist am Mittwoch von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit worden.

Die 23-Jährige war am Nachmittag auf der Landstraße zwischen Queidersbach und

dem Gelterswoog mit ihrem Kleinwagen von der Straße abgekommen. Die Frau verlor

in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge geriet das Auto

mehrmals links und rechts der Straße in den Grünstreifen, bevor der Wagen

abseits der Fahrbahn zwischen zwei Bäumen zum Stehen kam. Die 23-Jährige wurde

bei dem Unfall eingeklemmt. Sie erlitt leichte Verletzungen. Wehrleute befreiten

die Frau aus dem Pkw. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verunglückte und

brachten sie in ein Krankenhaus. Am Wagen der 23-Jährige dürfte ein

wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, den die Polizei auf mindestens

10.000 Euro schätzt. Das Auto wurde abgeschleppt. |erf

Reisender rastet aus

Worms (ots) – Am Dienstagabend, dem 7. Februar 2023 wurde ein Zugbegleiter im

ICE 100 auf der Strecke von Karlsruhe HBF nach Dortmund HBF von einem Reisenden

beleidigt und bespuckt. Ein Beamter der Landespolizei, der sich auf dem

Nachhauseweg befand, wurde auf den Streit aufmerksam und versuchte diesen zu

schlichten. Daraufhin attackierte der 25-jährige Franzose den Beamten mit

Schlägen und bespuckte diesen ebenfalls. Der Beschuldigte konnte durch den

Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei wurde die Jacke des Beamten

zerrissen. Aufgrund des Vorfalls musste ein Nothalt am Bahnhof Worms

durchgeführt werden. Hier wurde der junge Mann durch die Beamten der PI Worms in

Gewahrsam genommen und zur PI Worms verbracht. Hier wurde seitens der

Staatsanwaltschaft Mainz eine Blutentnahme sowie eine Ingewahrsamnahme bis zum

Folgetag angeordnet. Der Beschuldigte verhielt sich während der polizeilichen

Maßnahmen sehr aggressiv und unkooperativ. Weiterhin bestand der Verdacht des

Drogen- bzw. Alkoholkonsums. Aufgrund des zunächst gezeigten Verhaltens wurden

die rechtlichen Möglichkeiten einer Einweisung in die Psychiatrie geprüft, da

eine Eigen- bzw. Fremdgefährdung nicht auszuschließen war. Da diese jedoch nicht

vorlagen und sich der Beschuldigte mit voranschreitender Zeit zunehmend

beruhigte und kooperativer wurde, wurde der Beschuldigte nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen durch die Beamten der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern nach Ludwigshafen verbracht und dort auf freiem Fuß belassen.

Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung,

Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung

eingeleitet. Der eingreifende Beamte wurde an der Rippe verletzt und wird sich

einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Der diensthabende Zugbegleiter blieb

unverletzt.

Schlägerei am Hauptbahnhof Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Am Morgen des 8. Februar 2023 wurde die

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber informiert, dass es zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am HBF Kaiserslautern

gekommen sei. Hierbei schlug ein 18-Jähriger einem 45-Jährigen mit der Faust ins

Gesicht, worauf der 45-jährige dem 18-Jährigen mit einem Karabinerhaken

ebenfalls ins Gesicht schlug. Grund der Streitigkeit war eine zuvor geschehene

sexuelle Belästigung vor der Toilettenanlage des Hauptbahnhofs, wo der

18-jährige Beschuldigte die Brust einer 43-Jährigen anfasste und diese

bedrängte. Die Beamten stellten von allen Beteiligten die Identität fest und

eine Videoauswertung wurde veranlasst. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen verblieben die Parteien auf freiem Fuß. Ermittlungsverfahren wegen

Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung sowie sexueller Belästigung

wurden eingeleitet.

Diebstahl von Steinen, Zeugen gesucht

Wolfstein-Roßbach (ots) – Unbekannte machen sich wiederholt an Stützmauer zu

schaffen. Der oder die Täter suchten offensichtlich mehrmals eine Trockenmauer

entlang eines Wirtschaftsweges zwischen Roßbach und Kreimbach-Kaulbach auf und

entwendeten die dort aufgesetzten Steine. Den entstandenen Schaden schätzen die

Verantwortlichen auf mehrere tausend Euro. Zum Abtransport der Steine wurde ein

Anhänger oder ein LKW benötigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang

mögliche Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen machten. Diese werden gebeten

sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. Bei

aktuellen Wahrnehmungen informieren Sie bitte die zuständige Dienststelle über

den Notruf 110. |pilek