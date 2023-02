Unfall am Bahnübergang im Bereich Klein Auheim – Bundespolizei sucht Zeugen

Klein Auheim/Main Kinzig Kreis (ots) – Heute Morgen kam es am Bahnübergang an

der Seligenstädter Straße im Bereich von Klein Auheim zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein PKW von einem durchfahrenden Zug des Verkehrsunternehmens „VIAS“

erfasst wurde. Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich gegen 9.20 Uhr, die

Halbschranken des Bahnüberganges geschlossen, um den Bahnübergang für die

anstehende Durchfahrt zu sichern. Nach Zeugenaussagen hätte der Fahrer des

Unfallfahrzeuges, dies jedoch ignoriert, einen bereits am Übergang wartendes

Fahrzeug überholt, um dann die Halbschranken zu umfahren. Hierbei wurde er in

der Mitte des Überganges von dem durchfahrenden Zug erfasst und zu Seite

geschleudert. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Der

Motor wurde hierbei aus der Verankerung gerissen und auf ein angrenzendes Feld

geschleudert. Der 37-jährige Fahrer aus Hanau wurde so schwer verletzt, dass er

in die Kliniken Hanau eingeliefert werden musste. Nach Aussage der behandelnden

Ärzte seien die Verletzung aber nicht lebensbedrohlich. Im Zug befanden etwa 30

Reisende, von denen aber niemand verletzt wurde. Die Sperrung der eingleisigen

Strecke konnte um 14.33 Uhr wieder aufgehoben werden. Zu den laufenden

Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen und insbesondere nach dem

Fahrer des Fahrzeuges, welches am Bahnübergang von dem Unfallfahrzeug überholt

wurde. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden. Gegen den

Unfallverursacher hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Frankfurt-Gallus: Taxameter geklaut

Frankfurt (ots) – (lo) Am Dienstagabend (06. Februar 2023) gegen 17.00 Uhr

parkte ein 36-jähriger Taxifahrer seinen Pkw in der Rebstöcker Straße ab.

Gestern Morgen gegen 05.00 Uhr bemerkte er, dass die vordere Seitenscheibe auf

der Fahrerseite seines Taxis eingeschlagen und das darin befindliche Taxameter

entwendet wurde.

Die Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich

mit dem 04. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510400 in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt-Gallus: Handydiebe im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder der Frankfurter Polizei nahmen am Mittwoch

(08. Februar 2023) im Hauptbahnhof drei junge Diebe im Alter von 15, 19 und 22

Jahren fest, die einen Zugpassagier in einem ICE bestohlen haben.

Das Trio fiel den Beamten gegen 16:00 Uhr am „Kaisersack“ auf, wie sich dieses

gezielt nach vorbeilaufenden Passanten umschaute und augenscheinlich Interesse

an ihren mitgeführten Taschen zeigte. Die Fahnder nahmen die drei jungen Männer

fortan verdeckt unter Beobachtung. Nach kurzer Zeit begaben sich die

Verdächtigen in Richtung des Hauptbahnhofs, wobei sie sich zunächst an einer

Anzeigetafel orientierten. Anschließend suchten sie zielgerichtet einen

wartenden ICE am Gleis 6 auf, den sie zu dritt bestiegen. In der Folge

entwendeten sie einem der Fahrgäste dessen Mobiltelefon. Anschließend verließen

sie wieder den Zug. Als sie zügig das Weite suchen wollten, nahmen die Beamten

sie fest und verbrachten sie auf eine Polizeiwache. Die weitere Sachbearbeitung

erfolgte durch die zuständige Bundespolizei.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Februar 2023: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Februar 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Februar 2023: Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Februar 2023: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim,

Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Februar 2023: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt

BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Niederrad: Verdacht des Bundmetalldiebstahls

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Mittwoch, den 08. Februar 2023, nahmen

Polizeibeamte in Niederrad in einem leerstehenden Bürogebäude fünf Männer fest,

die aus diesem mutmaßlich eine größere Menge an Kabeln stehlen wollten.

Die Beamten begaben sich gegen 23:10 Uhr zu dem Bürokomplex in der Lyoner

Straße, nachdem es dort in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen gekommen

war. Zusammen mit einem vor Ort anwesenden Sicherheitsmitarbeiter betraten die

Polizeikräfte das Gebäude, um nach dem Rechten zu schauen. Nach zahllosen

Korridoren stießen die Beamten auf aufgehebelte Stahltüren. Auf der Suche nach

den Verursachern trafen sie in einem schmalen Gang auf zwei Verdächtige. Während

ein Mann festgenommen werden konnte, gelang dem zweiten die Flucht. In einem

weiteren Raum konnten vier weitere Männer angetroffen und vorläufig festgenommen

werden. Darüber hinaus fanden die Beamten bei ihnen Werkzeug sowie die

mutmaßliche Diebesbeute auf, nämlich bereits zurecht geschnittene Kupferkabel,

welche offenbar in dem Gebäude abmontiert wurden.

Mit mehreren Polizeifahrzeugen ging es für die fünf Tatverdächtigen im Alter von

17 bis 56 Jahren zur Polizeidienststelle. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts

des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.