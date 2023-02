Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (siehe Foto)

Feuerwehr Speyer (TT) – Kurz vor 02 Uhr heute Nacht wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Eseldamm alarmiert. Ein PKW lag auf der Seite. Eine im Fahrzeug befindliche Person wurde mit hydraulischem Gerät befreit und dem Rettungsdienst übergeben.

Nachdem die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufgenommen waren, konnte die Feuerwehr nach ca. 1 Stunde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und wieder einrücken. Mit im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst und Rufbereitschaft Öl der Stadt Speyer. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

Meldung der Polizei:

(ots) – Am 09.02.2023 gegen 01:48 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem PKW den Eselsdamm in Fahrtrichtung Ziegelofenweg. Der Fahrer lenkte aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links und touchierte zunächst den Spiegel eines geparkten Fahrzeugs und stieß anschließend frontal mit einem weiteren geparkten Fahrzeug zusammen.

Dabei fiel das Fahrzeug zur Seite und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr Speyer und den Rettungsdienst befreit werden. Er klagte über Schmerzen im Rücken, der Hand und im Brustkorbbereich.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Einen angebotenen Alkoholtest verweigerte der Mann. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots) – Am 08.02.2023 gegen 20:14 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem PKW die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad die Theodor-Heuss-Straße von der Kurt-Schumacher-Straße kommend in Richtung Dudenhofer Straße.

Der PKW-Fahrer übersah beim Linksabbiegen das entgegenkommenden Motorrad und touchierte das Motorrad und den Fuß des Fahrers mit dem linken Frontkotflügel. Der 22-Jährige konnte einen Sturz durch Gegenlenken verhindern und wurde durch Passanten vor Ort beim Absteigen von seinem Motorrad unterstützt.

Der Motorradfahrer klagte über Schmerzen im linken Knöchel, weshalb er durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Sowohl am PKW als auch am Motorrad entstanden nur geringe Sachschäden.

Achtung! Telefonbetrüger massiv mit unterschiedlichen Maschen aktiv

Speyer (ots) – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor Betrügern am Telefon. In den letzten Tagen sind die Täter wieder vermehrt aktiv. Sie nutzen unterschiedliche Maschen, um an Bargeld, Wertsachen oder die Kontodaten ihrer Opfer zu kommen.

Eine 82-Jährige Dame erhielt zum Beispiel einen Anruf von ihrem vermeintlichen Sohn. Dieser habe sich durch einen selbstverschuldeten Verkehrsunfall schwerverletzt. Bedingt durch seine Verletzung würde sich seine Stimme anders anhören als sonst. Er befände sich gerade auf einer Polizeidienststelle. Die Dame bezweifelte von Anfang an, dass es sich beim Anrufer tatsächlich um ihren Sohn handelte. Sie legte den Hörer einfach auf.

Bei einer 83- Jährigen kam es in einem Anruf zu folgender Story: Ein jung klingender Mann meldete sich mit weinerlicher Stimme und sagte „Mama, Mama, du musst mir helfen. Ich habe jemanden überfahren“. Die Dame konnte die Stimme jedoch niemandem zuordnen, unter anderem weil sie keinen Sohn hat. Sie fragte mehrmals, wer denn am Telefon sei. Der Mann sagte nach längerer Überlegungszeit den Namen Theo. Anschließend ging ein anderer Mann ans Telefon, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser erfragte die Daten des Sohnes der 83-Jährigen. Die Geschädigte teilte mit, dass sie keinen Sohn habe, sondern nur eine Tochter, sodass sie anschließend ihre angebliche Tochter ans Telefon übergeben bekam. Als die Geschädigte Angaben zur Tochter verweigerte, wurde das Gespräch beendet.

Auch „FakeChats“ über Whatsapp wurden der Polizei gemeldet. „Hallo Mama. Mein Handy ist kaputt. Deshalb habe ich ein neues Handy und eine neue Nummer“ So oder so ähnlich lautet die erste, vertraut klingende Textnachricht der Betrüger. Im Laufe der Unterhaltung per Textnachricht wurde eine 53-Jährige gebeten 1843 Euro zu überweisen. Die Geschädigte ging von der Echtheit der Geschichte aus und versuchte das Geld zu überweisen. Dies scheiterte aber an Problemen bei der Überweisung. Bei der Kontaktaufnahme mit ihrem echten Sohn wurde der Betrug aufgedeckt.

Wichtig ist bei all diesen Varianten des Telefonbetrugs, sofort den Hörer aufzulegen und sich auf kein Gespräch einzulassen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt.

Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Es gibt leider noch eine Vielzahl weiterer Betrugsvarianten – nicht nur am Telefon. Hier wird über diese Phänomene umfassend informiert und es gibt gute Präventionstipps: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/