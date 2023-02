Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Bienwald/Mainz (ots) – Am 8. Februar 2023 konnte die Bundespolizei im Bienwald sowie in Mainz insgesamt drei Haftbefehle vollstrecken. Im Rahmen einer Grenzkontrollstelle am Grenzübergang der B9 wurde durch Einsatzkräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit ein belarussischer Staatsangehöriger angehalten und grenzpolizeilich kontrolliert.

Hierbei wurde ein Vollstreckungshaftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Die Geldstrafe von 600 Euro konnte der 53-Jährige Mann bezahlen und deshalb seine Reise fortsetzen.

Seine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen wegen Betruges musste ein 34-jähriger Deutscher in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach antreten, da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 1500 Euro nicht aufbringen konnte. Der Mann war durch eine Streife am Hautbahnhof Mainz festgestellt worden.

Ebenfalls in Mainz wurde ein 29-jähriger Mann aus Guinea durch Polizisten kontrolliert, da er zuvor ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Nach dem Mann wurde gefahndet und Haftbefehl mit einem Jahr Freiheitsstrafe erlassen wegen gefährlicher sowie vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kellerabteile in mehreren Häusern aufgebrochen

Mainz (ots) – Zu mehreren Diebstählen aus Kellerabteilen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Mehrfamilienhäusern der Martin-Luther-Straße in der Mainzer Oberstadt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich nach aktuellem Ermittlungsstand durch aufbrechen der Vorhängeschlösser Zutritt zu insgesamt 12 Kellerabteilen in zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern.

Sie durchsuchten und durchwühlten die Abteile nach Wertgegenständen. Bislang ist bekannt, dass mehrere Werkzeuge und ein Fahrrad entwendet wurden. Die Polizei konnte vor Ort erste Spuren sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Geschwindigkeitskontrollen auf der L425

Mainz (ots) – Nachdem es auf der Ludwig-Erhard-Straße/L425 im Mainzer Stadtteil Hechtsheim am Dienstag zu mehreren Unfällen gekommen ist, wurden am Mittwochvormittag gezielt Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen in diesem Bereich durchgeführt. Mehr als die Hälfte der kontrollierten Fahrer waren zu schnell.

In der Zeit von 09:30-12:30 Uhr wurden 34 Fahrzeuge an der L425 kontrolliert. 18 davon überschritten die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 kmh. Der „Spitzenreiter“ des Tages befuhr die L425 mit 118 kmh und war somit 38 kmh zu schnell. Ihn erwartet nun neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot. Neben den Verstößen gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung wurden drei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die verbotswidrig überholten. Darüber hinaus wurden an vier Fahrzeugen technische Mängel festgestellt, die nun von den jeweiligen Fahrzeughaltern behoben werden müssen. Die Geschwindigkeitskontrollen auf der L425 werden aufgrund der Unfälle in dem Bereich auch in Zukunft fortgeführt werden.

Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag durch Schockanruf

Mainz (ots) – Eine 85-Jährige Mainzerin wurde am Mittwochnachmittag Opfer von Call-Center-Betrügern. Zunächst wurde die Frau von einer weiblichen Person angerufen, welche vorgab, dass die Tochter der 85-Jährigen einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse.

Nachdem die Täterin am Telefon über eine Stunde auf die 85-Jährige eingeredet hatte, sammelte diese sämtliche Wertgegenstände zusammen. Die Wertsachen übergab die Frau im Anschluss an einen weiteren Täter, welcher gegen 14 Uhr an ihrem Grundstückstor erschien.

Hiernach versuchten die Täter noch durch einen weiteren Anruf die Frau davon abzuhalten die Polizei zu verständigen. Von einem Angehörigen wurde die Polizei letztlich einige Zeit nach der Tat informiert und die 85-Jährige wurde über den Betrug aufgeklärt. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im mittleren 5-stelligen Bereich.

Der Täter, der die Wertgegenstände abholte:

männlich, ca. 30-40 Jahre alt, sprach gebrochenes Deutsch, ungepflegtes Äußeres, kurze Haare. Jeans mit Konfetti-Print, blauer Anorak.

Die Mainzer Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall auf der A60 mit einer schwer verletzten Frau

Mainz-Autobahntunnel (ots) – Am 08.02.2023 gegen 18:15 kommt es auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen ca. 200 Meter vor dem Autobahnkreuz Mainz-Süd zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der 30-jährige Fahrzeugführer eines LKW fährt auf den verkehrsbedingt bremsenden PKW einer 58-jährigen Fahrzeugführerin auf und schiebt deren Fahrzeug auf das vor ihr bremsende Fahrzeug.

Durch die Wucht wird die 58-jährige Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wird durch die Feuerwehr schwer verletzt gerettet. Trümmerteile des Verkehrsunfalles verteilen sich auf 3 der 4 Fahrstreifen, sodass diese nicht mehr befahrbar sind.

Aufgrund dessen kommt es zu einem starken Rückstau. Die Brandmeldeanlage des Hechtsheimer-Tunnels löst aufgrund der Abgasbelastung aus und alle Schranken schließen. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hessen ist zwischen 18:38-19:50 Uhr und in Fahrtrichtung Bingen zwischen 18:38-20:25 Uhr voll gesperrt, was zu erheblichem Rückstau im Berufsverkehr führt.

Bei der Schließung der Schranken, wird ein stehender PKW beschädigt.

Zudem sind mehrere PKW auf der Autobahn aufgrund technischer Defekte liegen geblieben.

Kreis Mainz-Bingen

Zeugenaufruf nach Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

BAB 60/Gemarkung Mainz-Weisenau (ots) – Am Montag 09.02.2023, wurden gegen 08:10 Uhr der Polizeiautobahnstation Heidesheim mehrere Kinder bzw. Jugendliche gemeldet. Diese sollen auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt in Höhe der Autobahnbrücke/Überführung „Alte Mainzer Straße“ im Bereich Mainz-Weisenau, einen Gegenstand von der Brücke auf den drunter vorbeifließenden Verkehr geworfen haben.

Ein Verkehrsteilnehmer wurde von diesem Gegenstand getroffen. Glücklicherweise kam es hierdurch zu keinem Schaden oder ähnlichem. Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnten die Kinder/Jugendlichen vor Ort nicht angetroffen und auch während einer Fahndung nicht ermittelt werden.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim sucht aus diesem Grund Zeugen des Vorfalls.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel: 06132/950-0 oder Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de