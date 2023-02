Neustadt: Fußgängerin durch Lkw angefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf dem Hetzelplatz in Neustadt an der Weinstraße ereignete sich am Donnerstag (09.02.2023), gg. 10.00 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 89jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen kollidierte der 45jährige Fahrer des Lastkraftwagens eines Entsorgungsbetriebes beim langsamen Rangieren mit der Fußgängerin. Diese wurde hierbei schwer verletzt und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die auch durch einen Gutachter unterstützt wurde, musste der Hetzelplatz für ca. zwei Stunden abgesperrt werden. Im Rahmen der Beweissicherung wurde durch die Polizei eine Drohne für Luftbildaufnahmen eingesetzt.