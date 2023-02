Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Niddatal: Weitere Einbrüche sowie Einbruchversuch in mehrere Kindertagesstätten

Im Bereich Niddatal kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu zwei vollendeten Einbrüchen in Kindertagesstätten sowie zu einem weiteren Versuch.

Bönstadt: In der Straße In den Helgengärten in Bönstadt gelangten Einbrecher zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in die dortige Kindertagesstätte. Anschließend durchsuchte man mehrere Räumlichkeiten nach Brauchbarem und brach mehrere Spinde der Mitarbeitenden auf. Was genau tatsächlich entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Zuvor hatten die Straftäter offenbar vergeblich versucht, auf anderem Wege (Versuch, Bürofenster einzuschlagen, Aufhebeln kleinerer Fenster) in das Gebäude einzusteigen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei aktuell auf etwa 1000 Euro.

Kaichen: Im Zeitraum von Dienstag, 15.30 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte An der Lögesmühle im Ortsteil Kaichen ein und entwendeten neben etwa 150 Euro Bargeld auch einen Beamer aus dem dortigen Büro. Auch hier war durch das Aufhebeln eines Fensterrahmens ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden.

Ilbenstadt: Im Ortsteil Ilbenstadt blieb es dagegen beim Versuch. So hatten Straftäter zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 6.45 Uhr versucht, die Eingangstür der Kita in der Hanauer Straße aufzubrechen. Diese hielt jedoch stand. Die Kriminellen brachen ihr Vorhaben daraufhin offenbar ab. Der hinterlassene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro.

Die Polizei in Friedberg ermittelt in den genannten Fällen wegen (versuchten) besonders schweren Diebstahls und bitte um Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren in den tatrelevanten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der bezeichneten Kindertagesstätten aufgefallen? Wer kann anderweitig sachdienliche Angaben machen?

Friedberg: Geschädigte nach Auseinandersetzung vor Fitnessstudio gesucht

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend (8.2.) in der Königsberger Straße bittet die Polizei drei beteiligte, bei denen es sich nach bisherigen Erkenntnissen um Geschädigte handelt, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Was war passiert? Gegen 21:45 Uhr beobachteten Passanten einen 32-jährigen Mann aus Friedberg, der auf der Straße vor dem dortigen Fitnessstudio mit drei weiteren Personen in Streit geraten war. Nach zunächst verbalen Streitereien soll der 32-Jährige den Angaben zufolge zunächst eine Mülltonne umgeworfen und dann einen Stein in Richtung der anderen geschleudert haben. Dieser verfehlte sein mutmaßliches Ziel offenbar. Die dreiköpfige Personengruppe entfernte sich schließlich in Richtung Asylunterkunft. Hinzugerufene Polizeibeamte trafen wenig später noch vor Ort auf den Tatverdächtigen und nahmen diesen vorübergehend fest.

Bei den mutmaßlichen Geschädigten soll es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um einen etwa 180 cm großen Mann mit Vollbart sowie um zwei weitere, deutlich kleinere und dunkel gekleidete Personen handeln. Diese werden gebeten, sich unter der genannten Nummer mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Ranstadt: Traktor-Steuergeräte ausgebaut

Die ausgesprochen kostspieligen Steuergeräte zweier landwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen(Wert: knapp 30.000 Euro) entwendeten Unbekannte wischen Dienstagabend (19 Uhr) und Mittwochnachmittag (16 Uhr) auf dem Gelände des Landmaschinenhandels in der Niddaer Landstraße in Dauernheim. Die Gerätschaften waren in den Fahrzeugen verbaut; um diese mitzunehmen, hatte man vorhandene Kabelverbindungen durchtrennt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Friedberg: Polizei macht nicht alltäglichen Fund / Bestohlene Fahrradbesitzer: Bitte melden!

An der Seewiese machten Polizeibeamte am vergangenen Samstagnachmittag (04.02.) einen zweifelsohne nicht alltäglichen Fund. Auf einem dortigen Gartengrundstück stießen sie auf mehr als 100 – nahezu ausschließlich ältere – Fahrräder sowie etliche weitere Dinge, darunter unter anderem zwei Wildkameras, ein Kompressor sowie ein Laubsauger. Der 63 Jahre alte Nutzer des Geländes, den die Schutzleute vor Ort angetroffen hatten, konnte bezüglich der Herkunft der Gegenstände keine glaubhaften Angaben machen. Da der Verdacht besteht, dass es sich um Diebesgut handelt, erfolgte die Sicherstellung. Mit tatkräftiger Unterstützung des städtischen Bauhofes, von wo aus mehrere große Container zur Verfügung gestellt worden waren, wurden u.a. die Räder zur Dienststelle gebracht.

Im Rahmen der Überprüfungen in den polizeilichen Auskunftssystemen konnte man einige Fahrräder bereits verschiedenen angezeigten Diebstählen zuordnen. Auch ein aufgefundener E-Scooter wurde an den Eigentümer, einen größeren Verleih-Anbieter, ausgehändigt. Nun gilt es insbesondere, die Herkunft der verbliebenen Fahrräder zu klären.

Daher bitten die Ermittler etwaige Geschädigte, denen in den vergangenen Jahren bereits ältere Fahrräder im Raum Friedberg und der näheren Umgebung gestohlen worden waren und die Tat bislang nicht zur Anzeige gebracht wurde, sich ab kommendem Montag, 13.02.2023 bis einschließlich Freitag, 17.02.2023 in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06031/601-489 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Aufgrund der umfangreichen Sicherstellungen kann aktuell kein Bildmaterial zur Verfügung gestellt werden.