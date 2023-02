Dillenburg-Frohnhausen: Parkplatzrempler am Rewe-Markt –

Einen Blechschaden von rund 4.500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Montagnachmittag auf dem Rewe-Parkplatz an einem blauen Audi zurück. Der A4 Kombi stand zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr auf dem im Gewerbegebiet „Auf der Langaar“ gelegenem Parkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte den vorderen rechten Kotflügel sowie die Fahrertür. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Sinn: Grundstücksmauer beschädigt und abgehauen –

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Hoherainstraße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein Lkw-Fahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Mauer. Nach Einschätzung der Polizei wird die Reparatur rund 1.000 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall zwischen 21.30 Uhr und 07.15 Uhr in der Hoherainstraße beobachtet oder kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Hüttenberg-Rechtenbach: E-Scooter übersehen –

Nach einem Zusammenprall mit einem Mercedes zog sich ein E-Scooterfahrer leichte Verletzungen zu. Der 17-Jährige war mit seinem Elektroroller im Kreisverkehr der Frankfurter Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisel übersah ihn der 51-jährige Fahrer eines Benz und prallte mit dem Scooter zusammen. Der Wetzlarer stürzte zu Boden und trug Prellungen an einem Fuß sowie an der Hand davon. Der in Hüttenberg lebende Benzfahrer blieb unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen können noch nicht beziffert werden.

Braunfels: Autoaufbruch scheitert –

Auf Beute aus einem blauen Golf hatten es Diebe im Hasselbornring abgesehen. Der VW mit Pforzheimer Zulassung (PF-Kennzeichen) parkte im Laufe des Sonntags (05.02.2023) in Höhe der Hausnummer 4. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter an dem Schloss der Beifahrertür manipulierten, um dieses gewaltsam zu öffnen. Die Reparatur des Schadens wird etwa 150 Euro kosten. Zeugen, die die Täter am Sonntag an dem blauen Golf beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.