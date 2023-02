Gladenbach – Wohnhausbrand – Familie unverletzt

Die sechsköpfige Familie konnte ihr brennendes Wohnhaus unverletzt verlassen. Durch den Brand im Auweg am Mittwoch, 08. Februar, gegen 18.50 Uhr, entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt und sofort die Familie und die Feuerwehr informiert. Durch die schnelle Reaktion gelang es den Wehren, den aus noch unbekannter Ursache offenbar im Dachgeschoss entstandenen Brand zu löschen und ein Übergreifen auf die darunterliegenden Wohnräume zu verhindern. Die Familie kam zunächst privat unter.

Marburg – Einbrüche in Friseursalons scheiterten

Die Kripo Marburg ermittelt nach zwei gescheiterten Einbrüchen in Friseursalons in der Brüder-Grimm-Straße und in der Straße Am Richtsberg. In beiden Fällen scheiterten der oder die Täter mit ihren Hebelversuchen an Türen. Die Tatzeit in der Brüder-Grimm-Straße liegt zwischen 13 Uhr am Samstag, 04. Februar und 12 Uhr am Dienstag, 07. Februar. Der versuchte Einbruch am Richtsberg war zwischen 16 Uhr an dem Samstag und 09 Uhr am Montag, 06. Februar. Ein Zusammenhang der Taten ist durchaus möglich, steht aber nicht sicher fest. Wer hat in den genannten Zeiten rund um die Friseursalons verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden – Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Die Kripo Marburg bittet nach einem Einbruch in ein Haus in der Straße Marburger Tor um Hinweise. Wer hat insbesondere zur Tatzeit am Mittwoch, 08. Februar zwischen 18.50 und 22.30 Uhr verdächtige Personen und/oder z.B. fremde Fahrzeuge rund um die Straße Marburger Tor bemerkt? Wer hat an diesem Mittwoch im Ort ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Nach bisherigen Ermittlungen kletterten der oder die Täter auf der Rückseite des Hauses auf den Balkon im ersten Stock und stiegen von dort durch eine aufgehebelte Balkontür ein. Sie betraten und durchsuchten mehrere Zimmer in der Etage und stahlen Bargeld und diversen Schmuck, darunter eine Maurice Lacroix Damenarmbanduhr, einen goldenen Tiffany-Armreif, eine Perlenkette und ein Perlenarmband, eine dicke goldene sogenannte Halspanzerkette und drei Siegelringe von denen einer einen Totenkopf und einer die Gravur „AS“ zeigt. Die Beute hat einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Wo sind die beschriebenen Schmuckstücke aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0,

Stadtallendorf – Scooterfahrer alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Die Polizei Stadtallendorf beendet am Dienstag, 07. Februar, um 15.40 Uhr in der Niederkleiner Straße die Scooterfahrt eines 26 Jahre alten Mannes. Sein Alkotest zeigte einen leichte Alkoholisierung und der Drogentest reagierte auf Cannabis. Nach der veranlassten Blutprobe setzte der Mann seinen Weg zu Fuß fort.

Marburg – Spiegelschaden am roten Auto – Unfallort: Barfüßertor

Der beschädigte rote VW Polo parkte zur Unfallzeit am Montag, 06. Februar, am Straßenrand vor dem Anwesen Barfüßertor 15 ½. Nach bisherigem Wissen fuhr zwischen 16 und 18 Uhr ein Fahrzeug mit offensichtlich u geringem Seitenabstand an dem Polo vorbei und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Der Fahrer des verursachenden, derzeit unbekannten Fahrzeugs hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann ‚Angaben zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin machen? Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 entgegen.