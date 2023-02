Fernwald: BMW in Steinbach entwendet – 26-Jähriger in Polen festgenommen

Unbekannte entwendeten Mittwochfrüh in der Straße „Am Hellerrain“ in Steinbach einen BMW. Gegen 02.20 kam mindestens ein Täter auf das Gelände und schlich um das Haus des Besitzers herum. Anschließend stieg er offenbar in den X5 und fuhr davon. Nach ersten Ermittlungen befinden sich alle Schlüssel zum Fahrzeug beim Besitzer. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter das Auto mit Keyless Go mit einem Funkwellenverstärker öffneten und starteten. Haltern von Fahrzeugen mit sogenanntem Komfort-Schließsystem empfehlen die Experten der Polizei daher ihre Autoschlüssel nicht in der Nähe des dazugehörigen Wagens aufzubewahren. Mit speziellen Schlüsselboxen kann man die Übertragung der Funksignale der Autoschlüssel effektiv unterbinden, was einen hohen Schutz vor Manipulationen bietet. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug in Polen an der Grenze zu Litauen aufgefunden werden. Dort erfolgte die Festnahme eines 26-jährigen litauischen Staatsangehörigen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Beschreibung eines Tatverdächtigen: Er trug eine Wollmütze, eine dunkle Winterjacke mit aufgezogener Kapuze und Fellbesatz, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Wer hat zur fraglichen Zeit in Steinbach verdächtige Personen, insbesondere die beschriebene Person, oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Lich: Messenger-Betrüger erbeuten vierstelligen Betrag

Einen vierstelligen Geldbetrag überwies eine 54-jährige Frau an unbekannte Betrüger, die sich am Montag der vergangenen Woche (30. Januar) über den Facebook-Messenger mit ihr in Verbindung setzten und sich als ihren Sohn ausgaben. Sie täuschten ihr vor, finanzielle Unterstützung zu benötigen. Der vermeintliche Sohn wies die 54-Jährige an, zwei Überweisungen auf zwei verschiedene Konten zu tätigen. In dem Glauben, ihrem Sohn zu helfen, kam sie der Bitte nach. Der Betrug flog später auf und die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Buseck: Blutentnahme nach mutmaßlicher Drogenfahrt

Nachdem sich der Verdacht einer Drogenfahrt bei einem 22-Jährigen erhärtete, musste der Mann zur Blutentnahme auf die Polizeiwache. Der Mann geriet am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in der Straße „Leppermühle“ in Großen-Buseck in eine Verkehrskontrolle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Polizeiwache wieder verlassen.

Staufenberg: Drogentest positiv

Am Donnerstag gegen 02.20 Uhr hielt die Gießener Polizei in der Weiherstraße in Treis a. d. Lumda einen Autofahrer an. Nachdem der Drogentest des 21 Jahre alten Fahrers positiv auf THC reagiert hatte, räumte er den Konsum ein. Die Fahrt endete und der Mann musste zur Blutprobe mit auf die Wache.

Grünberg: Paket entwendet

Ein Paket ließen Diebe auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens in der Carl-Benz-Straße mitgehen. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch zwischen 00.00 und 07.00 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Grünberger Polizei unter 06401/9143-0 entgegen.

Laubach: Fernseher aus der Wohnung geworfen

Zu einem „Fernseherwurf“ und einer handfesten Auseinandersetzung kam es Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Kirchplatz“. Gegen 22.30 Uhr meldete ein Zeuge eine Schlägerei in dem Haus. Als eine Streife dort ankam, befand sich vor dem Eingang ein zerstörter Fernseher. Den ersten Ermittlungen zu Folge warf ein 24-jähriger alkoholisierter Bewohner das Gerät aus dem Fenster. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Freund des 24-Jährigen in das Haus. Es kam zur handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden und einer in der Wohnung befindlichen Frau. Zudem schlug der 24-Jährige noch gegen die Glasscheibe einer Wohnungstür und verletzte sich dabei. Die Beamten nahmen den Randalierer zunächst fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeiwache, ließ der 24-Jährige seine leichte Verletzung in einer Klinik behandeln. Die Ermittler leiteten gegen ihn mehrere Verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Gießen: Auf Parkplatz BMW beschädigt

Sonntagabend (05.Februar) gegen 23.55 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Rodheimer Straße einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen M5 zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.750 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Unfallflucht in Watzenborn-Steinberg

Zwischen Dienstag (07.Februar) 22.30 Uhr und Mittwoch (08.Februar) 12.30 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Fahrtgasse in Watzenborn-Steinberg einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Seat Leon an der vorderen Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Opel touchiert

Eine 75-jährige Frau in einem VW befuhr am Mittwoch (08.Februar) gegen 20.20 Uhr die Rheinfelser Straße in Lützellinden. Auf Höhe der Hausnummer 7 touchierte die VW-Fahrerin einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/Gießen: Kontrolle verloren

Am Mittwoch (08.Februar) gegen 8.40 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann in einem Skoda die Bundesautobahn 485 in Richtung Norden. An der Ausfahrt Gießen Licher Straße kam der Skoda-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der 39-Jährige verletzte sich dabei leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 22.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Hungen/Reiskirchen/Grünberg: Fahrzeuge aufgebrochen

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen in Hungen, den Hungener Ortsteilen, Grünberg und Reiskirchen beschäftigt seit Montag ( 06. Februar) die Grünberger Polizei. Dienstagvormittag erstatteten sieben Betroffene Anzeige bei der Polizei

In der Straße „Im Bahndamm“ machten sich die Unbekannten in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Pritschenwagen und einem weißen Ford Transit zu schaffen. Sie entwendeten daraus Baumaschinen sowie Werkzeuge im Gesamtwert von 7.500 Euro.

Offenbar ohne Beute flüchteten die Diebe nach einem Aufbruch eines weißen Vito in der Graubergstraße im Hungener Ortsteil Villingen. Auch im Ortsteil Nonnenroth blieb es bei einem Versuch. Die Diebe versuchten vor einem Hotel in der Hauptstraße einen Ford Transit aufzuhebeln und scheiterten.

In der Straße „Lindenau“ in Lindenstruth machten sie sich an einem weißen Sprinter zu schaffen. Sie warfen zwischen Montag und Dienstag die Beifahrerscheibe des Pritschenwagens ein und entwendeten Baumaschinen sowie -geräte im Wert von etwa 4.000 Euro. Nachdem die Diebe die Scheibe eines orangefarbenen VW-Kleinbus im Harbacher Weg in Reiskirchen-Ettingshausen einschlugen, wurden sie offenbar nicht fündig und flüchteten ohne Beute.

Auch in dem Grünberger Ortsteil Harbach waren die Diebe unterwegs. Sie schlugen einen im Lindenstruther Weg in Harbach geparkten weißen Ducato ein. Ob sich die Langfinger mit Diebesgut oder ohne aus dem Staub machten, ist der Polizei noch nicht bekannt.

Wem ist dort in der Nacht von Sonntag auf Dienstag etwas Verdächtiges aufgefallen?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf die Diebe machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: PKW mit manipulierter Abgasanlage sichergestellt

Aufgrund von Auffälligkeiten an der Abgasanlage eines Audi stellten Polizisten das Fahrzeug eines 21-Jährigen sich. Der junge Mann fiel am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Nordanlage auf. Es ergaben sich Hinweise auf Manipulationen an der Abgasanlage. Eine Schallpegelmessung ergab eine Überschreitung des zulässigen abzüglich der Toleranz von 9 db(A). Die Beamten stellten den PKW sicher. Das Auto wird in den nächsten Tagen von einem Sachverständigen begutachtet.

Gießen: Vergessenes Handy mitgenommen

Nachdem ein 27-Jähriger aus Wettenberg sein Handy an der Rewe-Kasse am Marktplatz vergaß, nahm es ein Dieb offenbar einfach mit. Der Besitzer befand sich am Dienstag gegen 08.40 Uhr an der Kasse. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Einfach zugeschlagen

In der Dammstraße schlug Montagabend eine unbekannte Frau eine 23-Jährige aus Gießen. Die Gießenerin war am Montag gegen 22.15 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als die Unbekannte offenbar mit einem Gegenstand mehrfach auf den Kopf des Opfers schlug. Die 23-Jährige verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Wer hat den Übergriff in der Dammstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Handtasche und Rucksack aus PKW entwendet

Mit einer Handtasche und einem Rucksack machte sich ein Dieb in der Straße „Neustadt“ aus dem Staub. Der Unbekannte schlug am Dienstag gegen 13.50 Uhr die Scheibe eines geparkten schwarzen Mercedes Vito ein und entwendete daraus das Diebesgut. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Langgöns: Drogenfahrt

Ohne Führerschein und offenbar unter dem Einfluss von Drogen war ein 25-jähriger Autofahrer in der Straße „Perchstetten“ in Lang-Göns unterwegs. Eine Streife stoppte den jungen Mann am Dienstag gegen 15:45 Uhr. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache

Gießen: Pflasterstein gegen Türscheibe geworfen

Einen Schaden an der Tür eines Mehrfamilienhauses hinterließen Unbekannte in der Marburger Straße. Sie warfen zwischen 16.00 Uhr am Freitag (03. Februar) und 09.30 Uhr am Montag einen Pflasterstein gegen den Eingang. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Unfallflucht in der Kantstraße

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag (07.Februar) zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr einen in der Kantstraße geparkten grauen Mazda CX-3 an der vorderen Stoßstange und verursachte hierbei einen Schaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Langgöns: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwischen Freitag (13.Januar) 0.00 Uhr und Donnerstag (26.Januar) 11.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Landstraße 3129 von Pohlgöns in Richtung Niederkleen. Aus unbekannter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Bankette und einen Leitpfosten. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Verkehrszeichen beschädigt und weggefahren

Zwischen Montag (30.Januar) 0.00 Uhr und Donnerstag (02.Februar) 10.50 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Verkehrsschild in der Gießener Straße. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Alkoholisiert mit Roller unterwegs

Dienstagnacht (07.Februar) gegen 1.15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Rollerfahrer einen Feldweg zwischen Bellersheim und Berstadt. Offenbar aufgrund Alkoholkonsums geriet der Rollerfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der 38-Jährige 1,11 Promille.

Gießen: Gemeinsame Verkehrskontrollen – 20 Fahrer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot

Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Lich und zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes führte der regionale Verkehrsdienst Verkehrskontrollen am Mittwoch im Stadtgebiet durch. Zwischen 12.00 und 15 Uhr stoppten sie über 23 Fahrzeuge. Fünf Fahrer nahmen es mit der Anschnallpflicht nicht so genau. Sie mussten ein Verwarngeld von jeweils 30 Euro bezahlen. Acht Fahrzeuglenker konnten ihre Finger nicht vom Handy lassen. Sie erhalten in den nächsten Tagen von der Bußgeldstelle ein Schreiben. Zwei Fahrer verstießen gegen die Ladungssicherung. Ein Fahrer war ohne Führerschein unterwegs.

Nach einer kleinen Pause überwachten die Beamten zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr das Durchfahrtsverbot über die Konrad-Adenauer-Brücke. Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 3,5 Tonnen und einer Breite von über 2,20 Meter dürfen nicht über die Brücke fahren. 20 Fahrzeugführer hielten sich nicht daran und müssen ein Bußgeld zwischen 40 und 100 Euro Euro zahlen.