Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Parkplatz neben der „Dünzebacher Torturmhalle“ in der Mauerstraße in Eschwege wurde zwischen dem 07.02.23, 16:00 Uhr und dem 08.02.23, 14:40 Uhr ein schwarzer Pkw Mercedes Kombi beschädigt. Unbekannte rissen den Mercedes-Stern ab und entwendeten diesen. Zudem wurde an der hinteren Stoßstange eine Beschädigung festgestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Brennholz

Um 03:37 Uhr begaben sich vergangene Nacht zwei unbekannte Täter in eine Scheune in der Berneburger Straße in Sontra-Berneburg. Dort wurden ca. 0,5 Raummeter Brennholz in eine Mülltonne geladen und abtransportiert, wie durch Zeugen bekannt wurde. Der Schaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

ESW: Einbruch in Schule; Vandalismus

Am gestrigen Abend drangen bislang Unbekannte in das Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau ein. Gegen 19:26 Uhr löste die Brandmeldeanlage innerhalb der Schule aus, worauf die Feuerwehr ausrückte und auch die Polizei alarmiert wurde. Auf dem Schulgelände wurde dann festgestellt, dass es zu keinem Brand kam, vielmehr wurden zwei Scheiben der Brandmeldeanlage eingeschlagen und der Alarmknopf betätigt. Bei der Begehung und Nachschau im Schulgebäude wurde zudem festgestellt, dass es dort zu mehreren Verwüstungen kam. Unter anderem wurden bei mehreren Bilderrahmen die Scheiben eingeschlagen, eine Tür aufgebrochen und mehrere Klassenräume durchsucht. Zudem wurde das Rollo des Kioskes eingedrückt und einige Süßigkeiten entwendet. Ob weitere Gegenstände entwendet wurde, bedarf noch der genauen Überprüfung.

Während des Einsatzes der Feuerwehr wurde im zweiten Obergeschoss eine unbekannte jugendliche Person bemerkt, worauf die Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau das Schulgebäude unter Mithilfe des Diensthundes durchsuchten. Die Durchsuchung verlief jedoch negativ. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass mehrere Jugendliche unberechtigt in das Schulgebäude eindrangen und dort die genannten Beschädigungen verursachten. Der reine Sachschaden wird zunächst mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon-Nummer: 05602/93930.