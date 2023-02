Fritzlar: Einbrecher stehlen Bargeld aus Lackiererei

Fritzlar

Einbruch in Lackiererei Tatzeit: 08.02.2023, 19:30 Uhr bis 09.02.2023, 05:50 Uhr Bargeld stahlen unbekannte Einbrecher in der vergangenen Nacht aus den Firmenräumen einer Lackiererei in der Alten Wildunger Straße. Die Täter gelangten in das Firmengebäude indem sie ein Fenster aufbrachen und anschließend in die Räumlichkeiten einstiegen. Hier brachen sie Türen und Schränke auf und stahlen Bargeld aus einer vorgefundenen Geldkassette. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000,- Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Gemeinde Malsfeld – Schulbusunfall auf der L 3224

Am Do., d. 09.02.2023, gegen 07:49 Uhr kam es auf der L 3224 zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt war und ein Schulbus, besetzt mit ca. 40 Kindern, und ein Pkw.

Im Einmündungsbereich zur L 3224 kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, dessen Fahrerin hierbei schwer verletzt wurde. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Im Schulbus wurde niemand verletzt. Alle Kinder wurden mittlerweile von ihren Eltern abgeholt oder mit einem Ersatzbus zur Schule gefahren.

Die L 3224 musste zeitweilig komplett gesperrt werden.