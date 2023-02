Gefährliche Körperverletzung

Haunetal – Am späten Mittwochmittag (08.02.), gegen 13:40 Uhr, kam es in einem Betrieb in der Rhinaer Straße in Wehrda zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen vier Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren an der Firmenschrift auf einen 33 und einen 43-jährigen Mann. Aus noch unklarer Ursache kam es dabei zu einer Auseinandersetzung zwischen den sechs Männern in deren Verlauf ein 34-jähriger Mann mittels eines Messers schwer – aber nicht lebensbedrohlich – sowie ein 33-jähriger Mann durch körperliche Gewalt leicht verletzt wurden. Die Hintergründe der Streitigkeiten dürften nach aktuellem Kenntnisstand im privaten Bereich liegen.

Einsatzkräfte von Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld dauern noch an. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (08.02.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Ein 37-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18.20 Uhr in Fulda den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Pacelliallee Ecke Ignaz-Komp-Straße und wollte nach rechts in den fließenden Verkehr der Pacelliallee einfahren. Hierzu musste er sein Fahrzeug anhalten. Eine hinter ihm befindliche 80-jährige Mercedes-Fahrerin wollte nach links auf die Pacelliallee einfahren und fuhr an dem stehenden VW vorbei. Hierbei touchierte sie mit der rechten Fahrzeugfront das linke Fahrzeugheck des VWs. Anschließend fuhr die Mercedes-Fahrerin rückwärts und übersah das Fahrzeug einer hinter ihr stehenden 25-jährige Opel-Fahrerin. Sie fuhr mit dem linken Fahrzeugheck gegen die rechte Fahrzeugfront des Opels. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Dienstagmorgen (07.02.), gegen 8.05 Uhr, befuhren eine 35-jährige Opel-Fahrerin aus Alheim und eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin aus Rotenburg die Brücke der Städtepartnerschaften aus Richtung der Bürgerstraße kommend in Richtung „Untertor“. Die 30-Jährige fuhr auf den Pkw der Alheimerin auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro. Die 35-jährige Fahrerin und ein im Peugeot mitfahrendes 6-jähriges Mädchen wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Rotenburg kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Nachtragsmeldung: Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlage

Kalbach. Bei der Straßenbezeichnung hat sich ein Zahlendreher eingeschlichen. Der beschädigte Blitzer steht an der L2304, von Heubach kommend am Ortseingang Uttrichshausen.

Einbruch in Wohnhaus – Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlage

Einbruch in Wohnhaus

Hünfeld. Unbekannte drangen am Mittwochabend (08.02), gegen 19 Uhr, in der Molzbacher Straße über eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlage

Kalbach. Unbekannte beschädigten zwischen Sonntagmittag (05.02.) und Mittwochmorgen (08.02.) eine Radar-/Blitzeranlage an der L3204 in Uttrichshausen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mit Promille, aber ohne Führerschein Rundkurs an der Rastanlage gefahren

Ein Berufskraftfahrer teilte am späten Mittwochabend (08.02.2023) während seiner Lenkpause mit, dass er einen weißen Skoda mit polnischem Kennzeichen auf der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen West beobachten würde, der augenscheinlich von einem alkoholisierten Fahrer geführt wird. Laut Angaben des Berufskraftfahrers sei der weiße Skoda auf der Rastanlage mehrfach bis zum Ende der Anlage und wieder zur Tankstelle zurückgefahren. Dabei konnten durch den Berufskraftfahrer auch Unsicherheiten beim Fahren des weißen Skoda feststellen.

Eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation fuhr sogleich zur besagten Tank- und Rastanlage. Dort konnte der weiße Skoda mit polnischem Kennzeichen kurzerhand zwischen zwei LKW, parkend, festgestellt werden.

Bei der Anschließenden in Augenscheinnahme des PKW stellte die Funkstreife fest, dass im PKW zwar keine Person saß, aber mehrere leere Bierdosen im Innenraum verteilt lagen.

Kurze Zeit später erschien der Fahrer des weißen Skoda. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer, ein 31 -jähriger Mann aus Polen, an, dass er zwar ein Bier vor der Fahrt, aber auch mehrere Biere während seiner kurzen Pause getrunken hatte. Ein anschließend durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der 31-jährige Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,75 Promille hatte.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle kam heraus, dass der Mann bereits seinen Führerschein in Polen aufgrund von Alkohol am Steuer verloren hat und somit zum Kontrollzeitpunkt nicht ihm Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Bezüglich der Durchführung weiterer polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-jährige Pole zur Polizeiautobahnstation verbracht. Vor Ort wurde ihm aufgrund des Fehlens seiner Fahrerlaubnis die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Aufgrund eines aufmerksamen Berufskraftfahrers konnte ein stark alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und dadurch Schlimmerers verhindert werden.