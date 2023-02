Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

43 Neuzugänge im Polizeipräsidium Südosthessen

(jm) Der 6. Februar 2023 war ein wichtiger Tag für die Polizei in Südosthessen: An diesem Tag traten 43 neue Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst im Polizeipräsidium Südosthessen an.

Die Begrüßungsveranstaltung fand in Anwesenheit zahlreicher Führungskräfte sowie dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten in einem feierlichen Rahmen im modernsten Präsidialgebäude Hessens am Spessartring in Offenbach statt.

Der Leiter der Abteilung Einsatz, Abteilungsdirektor Dirk Fornoff, hieß die „Neuen“ auch im Namen der Behördenleitung herzlich willkommen und wünschte ihnen einen guten Start. Er freute sich über die Verstärkung und sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Sie alle zu uns in die Behörde kommen. Ihre künftigen Dienststellen erwarten Sie bereits.“

33 Polizeibeamtinnen und -beamte haben gerade erst ihr Bachelor-Studium beendet und werden als „frisch gebackene“ Kommissarinnen und Kommissare ihre ersten beruflichen Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Bereichen des Polizeipräsidiums Südosthessen sammeln. Hinzu kommen weitere zehn Versetzungen aus anderen Präsidien der Hessischen Polizei. Hierbei handelt es sich um Beschäftigte, die ihre bereits gewonnene Berufserfahrung künftig hier einbringen und vertiefen können.

Neben den Neuzugängen begrüßte Dirk Fornoff auch eine Verwaltungsbeamtin sowie 15 Tarifbeschäftigte, die bereits seit dem letzten Versetzungstermin im August in Offenbach eingestellt wurden.

Die Polizistinnen und Polizisten werden nun auf den Dienststellen der Direktionen Offenbach und Main-Kinzig eingesetzt. Aber auch die Kriminaldirektion und die Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste profitieren von den neuen Kolleginnen und Kollegen.

Alle Führungskräfte wünschten den „Neuankömmlingen“ für ihren Start in ihren künftigen Aufgabenbereichen viel Erfolg und eine schnelle Eingewöhnungszeit an ihrem neuen Dienstort.

Anschließend wurden die Neuzugänge durch die Verantwortlichen ihrer zukünftigen Dienststelle in Empfang genommen.

Die ersten Polizistinnen und Polizisten haben ihren Dienst bereits begonnen und sind für die Bürgerinnen und Bürger des Polizeipräsidiums Südosthessen da. Es werden viele neue Gesichter auf den Dienststellen zu sehen sein und damit für zusätzliche Sicherheit in der Bevölkerung sorgen.

Wir wünschen unseren „Neuen“ viel Freude bei ihrem Dienst in den unterschiedlichen Bereichen des Polizeipräsidiums Südosthessen!

Zeugensuche: Telefonbetrüger ergaunern zweimal hohen Geldbetrag – Offenbach & Mühlheim

(cl) In zwei Fällen erlangten Telefonbetrüger in Offenbach und Mülheim am Mittwoch Bargeld von mehreren tausend Euro.

Im ersten Fall nahmen Gauner, die sich als Polizisten ausgaben, am Mittwochvormittag telefonisch Kontakt zu einem Rentner aus Mühlheim auf und gaugelten ihm vor, dass sie Täter einer Einbruchserie festgenommen hätten. Bei einem Täter hätten sie einen Zettel mit dem Namen und der Adresse des Seniors vorgefunden. Für die weiteren Ermittlungen hole ein Polizeibeamter das Bargeld des Opfers ab. Gegen 12 Uhr holte ein circa 30-jähriger, schlanker Mann mit dunklen Haaren in der Edith-Stein-Straße (Mühlheim) den Geldbetrag ab. Dieser soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover, dunkler Jeans und dunklen Stoffhandschuhen bekleidet gewesen sein.

Im zweiten Fall erhielt eine Offenbacherin einen sogenannten Schockanruf von ihrer angeblichen Enkelin. Die Betrügerin schwindelte der hochbetagten Rentnerin weinend vor, in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt zu sein. Nur durch eine entsprechend hohe Kaution könne eine Haftstrafe abgewendet werden. Die Rentnerin übergab gegen 17 Uhr in der Hessenstraße (Offenbach) einer vermeintlichen Mitarbeiterin vom Amtsgericht einen Geldbetrag. Die Abholerin wird als 50-jährige, circa 1,60 Meter große Frau mit kurzen, mittelblonden Haaren beschrieben. Sie soll eine grüne Winterjacke getragen haben.

In beiden Fällen erlitten die Opfer einen hohen Vermögensschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu dem Geldabholer in Mühlheim und zu der Abholerin aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234. Ob die beiden Fälle in Verbindung stehen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang weisen die Ordnungshüter einmal mehr darauf hin, dass die echte Polizei am Telefon niemals nach Bargeld oder Wertsachen fragt und erst recht nicht fordert. Die Beamten raten daher:

Seien Sie skeptisch, wenn am Telefon eine angebliche Notlage

eines Bekannten oder Angehörigen geschildert wird und Sie zur

Übergabe von Vermögenswerten aufgefordert werden.

eines Bekannten oder Angehörigen geschildert wird und Sie zur Übergabe von Vermögenswerten aufgefordert werden. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen.

Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine

Unhöflichkeit.

Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit. Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten

Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten

aufmerksam machen.

Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen.

Personen. Auch bei kleinsten Verdachtsmomenten: Legen Sie auf und wählen

Sie den Polizei-Notruf 110 oder wenden Sie sich an Ihre örtliche

Polizeidienststelle.

Sie den Polizei-Notruf 110 oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei den

kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der Polizeipräsidien oder

im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Polizei sucht mögliche Geschädigte sowie Unfallstelle? – Maintal und Langen

(jm) Nach einer Kontrolle eines stark beschädigten Fahrzeuges am Montagmorgen sucht die Polizei in Langen mögliche Geschädigte sowie die Unfallstelle. Gegen 10.20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auf der Autobahn 661 in Richtung Egelsbach fahrenden und demolierten VW Polo. Eine Streife konnte den Wagen auf der Bundesstraße 3 an der Ampelkreuzung zur Messeler-Park-Straße feststellen und kontrollieren. Im Fahrzeug saß ein 19 Jahre alter Mann, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Die Motorhaube des roten Polos war eingedrückt und das vordere Kennzeichen fehlte. Zudem wies der Wagen weitere Beschädigungen auf und der Auspuff hing herunter. Bezüglich dieser Unfallschäden ließ sich der Mann dahingehend ein, dass er auf der Autobahn wohl mit einem grauen Fahrzeug zusammengestoßen sei. Die Polizei in Langen fragt nun: Wer hat den roten VW Polo am Montag in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr im Bereich Maintal-Hochstadt und der Anschlussstelle Egelsbach gesehen? Wer kann Hinweise auf eine mögliche Unfallstelle geben? Eine genaue Fahrtstrecke ist nicht bekannt. Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Zeugensuche: Metalldiebe nutzten offenbar LKW zum Abtransport – Hanau/Klein-Auheim

(fg) Die Kriminalpolizei sucht nach einem Metalldiebstahl von einem Firmengelände in der Dieselstraße (10er-Hausnummern) in Klein-Auheim nach Zeugen. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr, brachen die Unbekannten zunächst das Zugangstor auf und befuhren anschließend offenbar mit einem Lastkraftwagen das Firmengelände. Im weiteren Verlauf verluden die Diebe ihre Beute und machten sich davon. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 von der Kriminalpolizei entgegengenommen.

Hoher Sachschaden bei Unfall in der Lise-Meitner-Straße – Hanau/Großauheim

(fg) Auf rund 60.000 Euro beläuft sich der Schaden nach einem Unfall am Mittwochabend in der Lise-Meitner-Straße. Gegen 21.45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Frankfurter in einem Opel Mokka die Lise-Meitner-Straße in Richtung Josef-Bautz-Straße. In einer Linkskurve kam der Opel-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte im Bereich der 30er-Hausnummern mit einem geparkten Porsche sowie einem Audi RS6. Aufgrund des Zusammenstoßes hob der Opel ab und landete auf dem Dach. Sowohl der Fahrer als auch der 19 Jahre alte Beifahrer wurden leichtverletzt und durch Rettungskräfte erstversorgt; der 19-Jährige kam zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation in Großauheim.