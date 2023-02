Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Räuber lösen größeren Polizeieinsatz aus, Bad Homburg, Louisenstraße, Donnerstag, 09.02.2023, 04:45 Uhr

(he)Heute morgen kam es in Bad Homburg in der Louisenstraße zu einem Überfall auf einen 40-jährigen Mann, bei dem dieser mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Das Opfer lief gegen 04:45 Uhr durch einen Hof in Richtung seiner Wohnung. An deren Eingang wurde er von vier Tätern bedroht und in seine Wohnung gedrängt. Während einer Rangelei mit den Tätern gelang ihm die Flucht aus der Wohnung und anschließend die Verständigung der Polizei. Da nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch bewaffnete Täter in der Wohnung aufhalten, wurden die Räumlichkeiten durch alarmierte Spezialkräfte durchsucht. Es konnten keine Täter angetroffen werden. Für die Einsatzmaßnahmen wurde das Gebäude durch Polizeikräfte umstellt und die Louisenstraße zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr gesperrt. Bei der Auseinandersetzung mit den Tätern wurde der 40-Jährige leicht verletzt. Zu den Tätern oder deren Fluchtrichtung liegen keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, welche gegen 04:45 Uhr im Bereich der Hausnummer 125 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Mehrere Armbanduhren aus Wohnung gestohlen, Friedrichsdorf, Burgholzhausen v.d.H., Königsteiner Straße, Mittwoch, 08.02.2023, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(he)Gestern entwendeten unbekannte Täter in Burgholzhausen v.d.H. aus einer Wohnung mehrere Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Wohnungsinhaber verließ die in der Königsteiner Straße gelegenen Wohnung zur Mittagszeit und kehrte um 20:00 Uhr zurück. Hierbei musste er feststellen, dass seine Wohnung in Teilen durchsucht worden war und die Uhren fehlten. Wie die Täter in die Wohnung gelangten steht noch nicht abschließend fest. Am gleichen Tag, zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr kam es jedoch zu einem Diebstahl aus dem Wohnmobil des Geschädigten. Dies stand in dieser Zeit in Bad Homburg in der Justus-von-Liebig-Straße auf dem Parkplatz eines Discounters. Bei seiner Rückkehr vom Einkaufen hatten Diebe mehrere persönliche Gegenstände, unter anderem einen Schlüsselbund, aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Diebe mit dem Schlüssel Zugang zur Wohnung des Mannes verschafft hatten. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten in beiden Fällen unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Baumaterialien gestohlen,

Kronberg, Am Opel-Zoo, Dienstag, 07.02.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 08.02.2023, 07:00 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Täter Zutritt zu einer am Opel-Zoo gelegenen Baustelle und entwendeten Baumaschinen im Wert von circa 5.000 Euro. Der oder die Täter überwanden zunächst die Umzäunung des Baustellengeländes und öffneten sodann gewaltsam zwei Baucontainer. Aus diesen fehlten am darauffolgenden Morgen Baumaschinen und ein Stromaggregat. Hinweise zu dem Tatgeschehen liegen bis dato nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Tat.

Trickdieb bestiehlt 76-Jährige,

Glashütten, Oberems, Dornsweg, Mittwoch, 08.02.2023, 11:40 Uhr

(he)Gestern kam es in Oberems in einem im Dornsweg gelegenen Getränkemarkt zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 76-Jährigen, bei dem dieser die Geldbörse samt persönlicher Dokumente, Bankkarten und Bargeld entwendet wurde. Die Seniorin wurde während ihres Einkaufs von dem unbekannten Täter angesprochen und um Hilfe gebeten. Aus fadenscheinigen Gründen ließ er sich den alkoholfreien Sekt zeigen. Kurz danach war dann das Portemonnaie aus der Tasche der hilfsbereiten Dame verschwunden. Der das Opfer ansprechende Mann war 40 – 45 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und hatte schwarze Haare. Er habe eine dunkle Winterjacke getragen. Die Geschädigte beschreibt ihn als „südländisch aussehend“. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine zweite Person, während die Seniorin abgelenkt wurde, den Diebstahl vollzog. In einer Tankstelle in Bad Homburg wurde dann noch die Kreditkarte der Geschädigten missbräuchlich genutzt. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Tat.

Drogenfahrt gestoppt,

Friedrichsdorf, Köppern, Köpperner Straße, Mittwoch, 08.02.2023, 22:30 Uhr

(he)Gestern Abend kontrollierte eine Streife der Bad Homburger Polizei in Köppern einen 42-jährigen Pkw-Fahrer, welcher den ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln seinen BMW im öffentlichen Straßenverkehr geführt hatte. Gegen 22:30 Uhr entschloss sich die Streife den in der Köpperner Straße fahrenden Pkw mit italienischer Zulassung zu kontrollieren. Aufgrund entsprechender Hinweis wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher laut Testergebnis eine Einnahme berauschender Mittel anzeigte. Bei einer Durchsuchung des 42-Jährigen konnte eine geringe Menge Marihuana sowie ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Bürgersprechstunden in Kronberg,

Schutzman vor Ort im Bürgerbüro, 22. und 23. Februar 2023

Die nächsten Bürgersprechstunden des „Schutzmanns vor Ort“, Polizeihauptkommissar Falk Bonfils finden im Bürgerbüro der Stadt Kronberg, Berliner Platz 3-5 statt. Die Termine sind Aschermittwoch, 22.Februar 2023, 10:00-12:00 Uhr und Donnerstag, 23. Februar 2023, 16:00-18:00 Uhr. Interessierte Bürger können ohne Voranmeldung die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme wahrnehmen. Erreichbar ist Herr Bonfils, der organisatorisch an die Polizeistation Königstein angegliedert ist, auch außerhalb der Sprechstunden unter der Telefonnummer 06174/9266-16. Sowie per E-Mail svo.pst-koenigstein.ppwh@polizei.hessen.de. Zudem ist er bei seinen regelmäßigen Präsenzstreifen in Kronberg ansprechbar. Die „Schutzleute vor Ort“ kümmern sich um die persönlichen Anliegen der Bürger. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.