Darmstadt

Darmstadt: Mit über zwei Promille und ohne Führerschein auf der Autobahn

Einen 33 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen in der Nacht zum Donnerstag (09.02.), gegen 4.40 Uhr, auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Darmstadt-Eberstadt und Seeheim/Jugenheim.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,3 Promille an. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine weitere Drogenbeeinflussung. Darüber hinaus war der 33-Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Darmstadt: Mit über zwei Promille und ohne Führerschein auf der Autobahn

Darmstadt (ots) – Einen 33 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeiautobahnstation Südhessen in der Nacht zum Donnerstag (09.02.), gegen

4.40 Uhr, auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Darmstadt-Eberstadt und

Seeheim/Jugenheim.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,3 Promille an. Zudem ergaben sich

Hinweise auf eine weitere Drogenbeeinflussung. Darüber hinaus war der 33-Jährige

auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne

Fahrerlaubnis.

Darmstadt: Baucontainer aufgebrochen

Ein Container auf dem Gelände einer Baustelle in der Bismarckstraße geriet in der Zeit zwischen Dienstag (7.2.) und Mittwoch (8.2.) in das Visier Krimineller. Die Täter brachen die Eingangstür auf und ließen aus dem Raum Lebensmittel und Kleidung mitgehen. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Baucontainer aufgebrochen

Ein Container auf dem Gelände einer Baustelle in der

Bismarckstraße geriet in der Zeit zwischen Dienstag (7.2.) und Mittwoch (8.2.)

in das Visier Krimineller. Die Täter brachen die Eingangstür auf und ließen aus

dem Raum Lebensmittel und Kleidung mitgehen. Das Kommissariat 43 ermittelt und

nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Polizei ermittelt nach Wohnhausbrand

Ein Brand in einem Wohnhaus im Stockhausenweg, wurde den

Einsatzkräften am Dienstag (07.02.), gegen 16.00 Uhr, gemeldet. Die

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter

Kontrolle.

Eine Bewohnerin des Hauses wurde vor Ort von den Rettungskräften betreut und

wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein

weiterer Bewohner blieb unverletzt. Die beiden Hausbewohner kommen zunächst bei

Angehörigen unter, weil die Räumlichkeiten aufgrund der Brandschäden vorerst

nicht bewohnbar sind. Die Beamten des Kommissariats 10 der Darmstädter

Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zur Höhe des

bei dem Brand entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Weiterstadt (ots) – Am Montag, den 06.02.2023, in der Zeit von 13 bis 22 Uhr,

kam es auf dem Parkplatz der JVA Weiterstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. An

dem beschädigten Fahrzeug, einem weißen Honda Civic 5DR, entstand ein

Sachschaden von etwa 2000,-EUR.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall gesehen

haben.

Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41210

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (08.02.) kam es gegen 14:30 Uhr auf in der

Hügelstraße Ecke Karlstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde die am

rechten Fahrbahnrand befindliche Ampelanlage beschädigt. Infolge des Unfalls

fiel die gesamte Ampelanlage im Bereich der Hügelstraße / Karlstraße /

Nieder-Ramstädter-Straße aus.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr zeitweise durch die Polizei

geregelt.

Gesucht werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum

Unfallfahrzeug oder dem Unfallhergang geben können.

Die Zeugen werden gebeten sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt zu melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Neuer Leiter der Regionalen Kriminalinspektion

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Groß-Gerau mit Standort Rüsselsheim steht unter neuer Leitung. Anfang Februar besuchte Polizeipräsident Björn Gutzeit zusammen mit Dieter Rein, dem Leiter der Abteilung Einsatz, die Polizeidirektion und führte im Rahmen einer Dienstbesprechung Polizeioberrat Alexander Lorenz in sein neues Amt ein.

Der 41-jährige Kripochef folgt auf Kriminaloberrätin Daniela Knauf, die nun das Hauptsachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Frankfurt am Main leitet. Er wird zukünftig für die Kommissariate der Polizeidirektion Groß-Gerau verantwortlich sein und als Stellvertreter von Direktionsleiter Tim Heinen fungieren.

Alexander Lorenz ist im Polizeipräsidium Südhessen kein Unbekannter. Er begann seine Laufbahn 2002 bei der hessischen Polizei in Wiesbaden. Nach dem Studium folgte die Verwendung in der Bereitschaftspolizeiabteilung Mühlheim und im Anschluss zog es ihn bereits nach Südhessen. Sein Werdegang führte ihn vom 3. Polizeirevier in Darmstadt, über die ehemalige Ermittlungsgruppe Darmstadt City (heutiges Kommissariat 43) weiter zum damaligen Zivilkommando Innenstadt. Es schlossen sich Funktionen als Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation in Griesheim, Leiter der Operativen Einheit sowie als Kommissariatsleiter bei der Kriminalpolizei in Darmstadt an.

Nach dem Aufstieg in den höheren Dienst und vorangegangenem Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster startete der Polizeioberrat 2019 als Leiter für Sicherheit und Ordnung in der Polizeidirektion Mitte des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Im August 2022 nahm er im Landespolizeipräsidium in Wiesbaden neue Aufgaben wahr und wurde jetzt mit der Leitung der Regionalen Kriminalinspektion betraut.

Der gebürtige Weiterstädter unternimmt als Ausgleich zum Dienst mit seiner Frau, seinen beiden Kindern und dem Familienhund gerne Ausflüge. Nun freut sich Alexander Lorenz auf die neue Aufgabe in der Polizeidirektion Groß-Gerau, wünscht sich hierfür einen offenen, konstruktiven Austausch mit allen Kolleginnen und Kollegen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Stellen.

Rüsselsheim: Taxifahrer attackiert und bestohlen

Ein 26 Jahre alter Taxifahrer beförderte am Mittwochabend (08.02) einen Unbekannten von der Frankfurter Innenstadt zu einer Tankstelle in der Mainzer Straße. Dort angekommen stiegen gegen 19.00 Uhr zwei weitere Männer in das Taxi ein und schlugen gemeinschaftlich auf den 26-Jährigen ein. Die Kriminellen entwendeten dem Taxifahrer anschließend mehrere hundert Euro und zwei Mobiltelefone. Die dreiköpfige Gruppe flüchtete anschließend mit einem schwarzen Audi, an dem sich vermutlich GG-Kennzeichen befanden, in Richtung Innenstadt. Der Taxifahrer wurde bei dem Angriff verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Polizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Wohnung im Visier Krimineller/Wer hat Verdächtiges beobachtet?

In der Zeit zwischen Sonntag (05.02.) und Mittwoch (08.02.) machten sich Einbrecher an einer Wohnung in der Kohlseestraße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter drangen durch die Wohnungstür ein, durchsuchten anschließend mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Geld.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Gegenstände werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen

Gernsheim: Festnahme nach versuchtem Raub

Ein 30 Jahre alter Mann betrat am Mittwochmittag (08.02.), gegen 13.30 Uhr, eine Apotheke in der Karlstraße und forderte in aggressivem Tonfall von der Angestellten die Herausgabe von Geld. Als ein Kunde und eine weitere Mitarbeiterin den Raum betraten, flüchtete der 30-Jährige ohne Beute vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige anschließend im Stadtgebiet vorläufig festgenommen werden. Ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 30-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten Raubes zu verantworten haben.

Rüsselsheim: 61-jährige bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Am Mittwochabend (08.02.) gegen 21:15 Uhr ist der Rettungsleitstelle Groß-Gerau von Anwohnern ein Brand in einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrparteienhauses in der Lenbachstraße gemeldet worden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte sich kurz nach der Brandentstehung eigenständig nach draußen flüchten können. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich durch Einschlagen eines Fensters Zugang zu der stark verrauchten Wohnung verschaffen. Nur die Bewohner der anderen Wohnungen, in die der Rauch gezogen war, mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Weitere Nachbarn konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die 61-jährige Frau erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik. Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen durch eine brennende Kerze ausgelöst worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nach erster Schätzung bei ca. 35.000EUR. Die weiteren Ermittlungen zur Brandentstehung erfolgen morgen durch die Kriminalpolizei.