Kreis Südwestpfalz – Auch in diesem Jahr können in der LEADER-Region Pfälzerwald plus im Rahmen des Regionalbudgets Kleinstprojekte (Gesamtkosten unter 20.000 € netto) gefördert werden. Insgesamt stehen bis zu 200.000 € zur Verfügung – vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel.

Kommunen, Vereine und Verbände sowie Privatpersonen können ab sofort bis zum 14. April 2023 Anträge für Projekte einreichen, die zu den Zielen der regionalen Entwicklungsstrategie passen. Dazu gehören unter anderem die Stärkung der dörflichen Struktur und der Dorfgemeinschaft, die Aufwertung der Natur- und Kulturlandschaft sowie die Weiterentwicklung touristischer Angebote.

In den letzten fünf Jahren konnten bereits ca. 55 Projekte unterstützt werden, die insbesondere die Dorfentwicklung positiv beeinflusst haben: Treffpunkte wurden geschaffen und ausgebaut, das dörfliche Erscheinungsbild aufgewertet und Investitionen in touristische Angebote getätigt.

Aufgrund der eng gesteckten zeitlichen Abläufe empfiehlt die Geschäftsstelle der LAG Pfälzerwald plus auch in diesem Jahr, sich bei den Anträgen insbesondere auf Beschaffungsmaßnahmen zu konzentrieren: der Umsetzungszeitraum für die erfolgreich ausgewählten Projekte beginnt nach der Auswahlsitzung am 24. Mai und reicht bis Ende Oktober. Dann müssen die Projekte abgeschlossen sein und abgerechnet werden. Die Förderhöhe beträgt 30-75% der Nettoinvestition – abhängig von der Rechtsform des Antragstellenden.

Informationen zum Projektaufruf, zu den Auswahlkriterien und allen Rahmenbedingungen sowie die Unterlagen zur Einreichung der Projekte stehen auf der Webseite der LAG unter www.pfaelzerwaldplus.de zur Verfügung. Dort finden Sie auch viele Beispiele bereits abgeschlossener Projekte.

Neugierig? Gute Idee? Fragen?

Beratung und weitergehende Infos gibt es bei der Geschäftsstelle der LAG Pfälzerwald plus unter 06331/809-343 bzw. -309 sowie per Mail an kontakt@pfaelzerwaldplus.de