Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 07.02.2023 um 07:10 Uhr befand sich eine 16-Jährige aus Neustadt/W. fußläufig auf dem Gehweg in der Karolininestraße in 67433 Neustadt/W.. Die Jugendliche wurde sodann von einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin auf dem Gehweg überholt, wobei es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Personen kam. Beide Personen stürzten daraufhin zu Boden. Die Fahrradfahrerin stieg daraufhin wieder auf ihr Rad und setzte die Fahrt, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen, fort. Die Fußgängerin erlitt durch den Vorfall Schmerzen und eine Prellung der linken Schulter. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu der flüchtigen Radfahrerin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Auffahrunfall führt zu Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 07.02.2023 um 13:00 Uhr kam es in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW’s. Ein 80-Jähriger aus Neustadt musste aufgrund des vorhandenen Stopp-Schildes seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein 22-jähriger aus der Verbandsgemeinde Bellheim zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den des Vordermannes auf. Dadurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von 1500 Euro. Des Weiteren trug der 80-Jährige eine Platzwunde von dem Vorfall.

Neustadt: Alkoholkonsum endet mit Widerstand und Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 07.02.2023 um 19:19 Uhr wurde durch einen 48-Jährigen aus Neustadt/W. mitgeteilt, dass sein Bruder an dessen Wohnanschrift randalieren würde. Vor Ort konnte der unter Alkoholeinfluss stehende 50-Jährige Aggressor aus Neustadt/W. angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Neustadter zuvor seine in derselben Wohnung lebende 68-jährige Mutter geschlagen und am Hals gepackt hat. Auch in Anwesenheit der Beamten beruhigte sich der Mann nicht, weshalb diesem zunächst ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da er diesem nicht nachkam, sollte er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Bei der anschließenden Fesselung sperrte sich der Neustadter und trat einem Beamten gegen den Oberschenkel. Ferner wurde eine eingesetzte Beamtin durch diesen beleidigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille, weshalb dem Neustadter zudem eine Blutprobe entnommen wurde. Der 50-Jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Neustadt: Diebstahl aus Handtasche

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 07.02.2023 um 11:23 Uhr kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Einkaufstasche in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W.. Die 88-jährige Geschädigte hatte zu diesem Zeitpunkt ihre Handtasche vorne am Einkaufswagen unbeaufsichtigt hängen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter nutzte einen günstigen Moment und entnahm aus der Tasche den Geldbeutel der Dame. In dem Geldbeutel befanden sich eine Bankkarte, sowie 50 Euro Bargeld. Hinweise, welche zur Aufklärung der Tat beitragen, können der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise der Polizei:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper.

Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch.

Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper.

Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

Behalten Sie die Gepäckstücke im Blick. Seien sie besonders achtsam, wenn Sie das Gepäckstück abstellen müssen.

