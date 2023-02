Bruchsal – Leichtverletzter nach Auffahrunfall mit drei Pkw

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person und Sachschaden im mittleren

dreistelligen Bereich waren das Resultat eines Auffahrunfalls auf der

Kreisstraße 3575 am Dienstagmittag.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Nissan-Fahrer um 14:15 Uhr

die K3575 von Bruchsal kommend in Richtung Ubstadt-Weiher. Ungefähr auf Höhe der

Mülldeponie Bruchsal musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen. In

der Folge fuhren zwei nachfolgende Autofahrer dem 22-Jährigen auf das

Fahrzeugheck auf. Hierbei wurde in einem der auffahrenden Fahrzeuge ein

73-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die K3575 zeitweise komplett gesperrt werden.

Die drei beteiligten Pkw waren allesamt nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs haben Beamte des

Polizeireviers Bad Schönborn die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden

gebeten, sich mit Hinweisen unter 07253 80260 zu melden.

Karlsruhe – Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Zeit von Samstag bis Dienstag zwei

hochwertige Fahrräder aus einer Tiefgarage in der Karlsruher Waldstadt

entwendet.

Die Diebe verschafften sich unbefugt Zugang zu einer Tiefgarage in der Lötzener

Straße und erbeuteten zwei verschlossene Fahrräder. Anschließend verschwanden

sie unerkannt. Wer in der genannten Zeit Beobachtungen gemacht hat, die mit dem

Diebstahl in der Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich telefonisch unter

0721-967180 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Über den Gartenbereich gelangten Unbekannte am Dienstag in ein

Haus in der Straße des Roten Kreuzes in Durlach.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fand der Einbruch in das Anwesen zwischen 12:30

Uhr und 21:50 Uhr statt. Die Einbrecher hebelten ein verschlossenes Fenster auf

und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten.

Die Einbrecher entwendete unter anderem Schmuck; die genaue Höhe des Diebesgutes

ist bisher jedoch nicht bekannt.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.