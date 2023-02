Mannheim: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr bog ein 34-jähriger VW-Fahrer

von der Konrad-Witz-Straße in die Seckenheimer Landstraße ein. Hierbei kam es

zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, welcher auf der bevorrechtigten

Seckenheimer Landstraße in Richtung Flughafen fuhr. Durch den Zusammenstoß

wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt 25.000

Euro. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der 23-jährige Mercedes-Fahrer blieb

unverletzt. Aufgrund des Unfalls kam es bis kurz nach 9 Uhr zu

Verkehrsbeeinträchtigungen.

BAB 656, Mannheim: Auf Reisebus aufgefahren

BAB 656, Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr ein

57-jähriger Mann mit seinem Opel auf der A656 an der Anschlussstelle

Mannheim-Neckarau auf einen Reisebus auf. Die genaue Unfallursache wird derzeit

noch ermittelt. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt 6.000

Euro. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Der Reisebus konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Der

rechte Fahrstreifen in Richtung Mannheim war für die Dauer der Unfallaufnahme

und zur Fahrbahnreinigung aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe bis kurz nach 19

Uhr gesperrt.

Mannheim, Rheinau: Einbruch in Schule – Zeugenaufruf!

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend wurde gegen 23 Uhr einen Zeugen festgestellt,

dass in eine Schule im Stadtteil Rheinau eingebrochen wurde. Durch die vor Ort

gerufenen Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der oder die noch unbekannten

Täter zunächst eine Fensterscheibe eingeworfen hatten. Hiernach betraten der

oder die Täter die Büroräumlichkeiten der Lehrkräfte und des Sekretariats und

durchwühlten dort mehrere Schränke. Auch wurde eine Geldkassette entwendet.

Insgesamt verursachten der oder die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren

tausend Euro. Der Diebstahlschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat unter Einbindung der zentralen

Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach

Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Tathergang machen

können. Sie werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim, A 656: Reifen auf Autobahn zerstochen – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen, zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr

befanden sich Mitarbeiter der Autobahnmeisterei auf der A 656 um Arbeiten am

Grünstreifen durchzuführen. Hierzu wurde zur Absicherung der Arbeiten ein

Stauwarnanhänger aufgestellt. Zum oben genannten Zeitpunkt hielt ein kleiner

schwarzer Pkw unmittelbar hinter diesem Anhänger, was einer der Mitarbeiter

bemerkte. Der Mitarbeiter begab sich zum Anhänger und konnte im letzten Moment

noch zwei männliche Personen welche fluchtartig mit dem Pkw davonfuhren.

Bei einer Nachschau stellte der Bedienstete der Autobahnmeisterei fest, dass ein

Reifen des Anhängers durch drei Einstiche beschädigt worden waren.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es werden nun Zeugen gesucht, die auf der A 656, in Höhe Anschlussstelle

Neckarau verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, und

insbesondere Hinweise zu dem kleinen schwarzen Pkw geben können.

Die Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0621 470930 zu melden.

Mannheim, Vogelstang: Taschendiebstahl und anschließend Geld abgehoben

Mannheim (ots) – Am Dienstag, gegen 14.45 Uhr kam es im Dessauer Weg im

Stadtteil Vogelstang zu einem Taschendiebstahl einer Geldbörse. Ein bislang

unbekannter männlicher Täter schmiegte sich an eine Seniorin und verwickelte sie

in ein Gespräch. Während dessen zog er ihr unbemerkt den Geldbeutel aus der

Jackentasche. Danach entfernte sich der männliche Täter. Wenig später bemerkte

die Frau, dass ihr nicht nur der Geldbeutel gestohlen worden war, sondern von

ihrem Konto auch noch zweitausend Euro abgehoben wurden.

Der männliche Täter wird wie folgendermaßen beschrieben: Er war ca. 30 Jahre

alt, ca. 166 cm groß, dunkler Teint, hatte schwarze kurze Haare, und war mit

einem auffallenden Blouson in schwarz-weiß kariertem Muster bekleidet.

Die Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe unbarer Zahlungsverkehr des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt übernommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem

Täter geben können, werden gebeten, sich bei unter Tel.: 0621 174 3375 zu

melden.

Mannheim, Seckenheim: Umzug des Polizeipostens in die Hauptstraße in Seckenheim

Mannheim (ots) – Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim zieht heute und morgen in

neue Räumlichkeiten um. Aufgrund des Umzuges ist der Polizeiposten erst am

Freitag wieder erreichbar. Der neue Standort ist ab Freitag dann in Seckenheim,

in der Hauptstraße 123. Die Telefonnummer bleibt bestehen, sollten Sie Anliegen

haben, können Sie den Posten ab Freitag unter der bekannten Telefonnummer: 0621

48971 erreichen. Bis dahin steht Ihnen das Polizeirevier Ladenburg unter 06203

93050 oder jedes andere Polizeirevier zur Verfügung. In Notfällen wählen sie die

110.