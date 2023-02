Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: WhatsApp Betrug – Glück im Unglück

Hockenheim (ots) – Am Sonntag meldete sich eine bislang unbekannte Täterschaft

via SMS bei einer 64-jährigen Frau und gab sich als ihr Sohn aus. Sie teilte ihr

mit, dass das Mobiltelefon kaputt sei und Geld für ein neues Gerät benötigen

werde. Im Glauben ihrem Sohn zu helfen, überwies die Frau dem Betrüger über 1700

Euro.

Die Bank der Frau teilte ihr zwei Tage später mit, dass sie einem Betrug zum

Opfer gefallen ist. Die ahnungslose Frau hatte Glück im Unglück, denn der

gesamte Betrag wurde von der Bank erstattet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

wiederholt um Vorsicht bei WhatsApp-Nachrichten oder SMS von angeblichen

Familienangehörigen, die auf diese Art und Weise um Geld bitten.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie

Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der polizeilichen

Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Sinsheim, BAB 6: Gemeinsame Kontrollaktion mehrerer Behörden

Sinsheim (ots) – Am Dienstag, zwischen 08:00 und 14:00 Uhr führten Beamtinnen

und Beamte des Polizeipräsidium Mannheim in Zusammenarbeit mit Beamtinnen und

Beamten des Zoll, des Bundesamtes für Logistik und Mobilität sowie weiterer

Polizeidienststellen Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr durch. Die

Kontrollen wurden auf dem Rastplatz Kraichgau Süd der BAB 6 durchgeführt.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten.

Insgesamt nahmen 44 Beamtinnen und Beamte der oben genannten Behörden an der

Kontrollaktion teil.

Während der Kontrollen konnte eine beachtliche Zahl an Verstößen festgestellt

werden. Bei 38 Kontrollen konnten 28 Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Es wurden folgende Verstöße festgestellt:

9 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeit

5 Geschwindigkeitsverstöße

2 zollrechtliche Beanstandungen

Die betroffenen Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Bei einem Fahrzeugführer wurde bereits eine Sicherheitsleistung in dreistelliger

Höhe erhoben.

BAB 6, Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der Autobahn

BAB 6, Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr fuhr

ein 65-jähriger Mann mit seinem BMW auf einen LKW auf, welcher auf der A6

aufgrund eines Staus sein Fahrzeug anhalten musste. Beide Fahrzeuge waren auf

der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs, als es zwischen den

Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zum Unfall kam. Der 32-jährige

LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Beifahrerin im BMW erlitt schwere Verletzungen

und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Überprüfung zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Rahmen der Konzeption „Sicher in

Sinsheim“ führte das Ordnungsamt der Großen Kreisstadt Sinsheim, mit

Unterstützung der Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Sinsheim, am 02.

Februar 2023 im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr zum wiederholten Male

Testkäufe mit jugendlichen Testpersonen durch. Wie bereits in der Vergangenheit

war das Ziel der Testkäufe die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften des

Jugendschutzgesetzes. Hierzu wurde durch die jugendlichen Testkäufer versucht,

Tabakwaren zu erwerben. Überprüft wurden mehrere Gewerbebetriebe, darunter

Lebensmitteleinzelhandel und Kioskbetriebe. Bedauerlicherweise kam es hierbei zu

mehreren Beanstandungen in Betrieben, welche die Vorgaben des

Jugendschutzgesetzes nicht einhielten. Die Stadt Sinsheim möchte an dieser

Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass Verstöße gegen jugendschutzrechtliche

Bestimmungen mit nicht unerheblichen Bußgeldern geahndet werden. Auch zukünftig

werden die Kontrollmaßnahmen intensiv in gemeinsamer und bewährter

Zusammenarbeit von der Stadt Sinsheim und dem Polizeirevier Sinsheim

fortgesetzt.