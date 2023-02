Vollsperrung der B9 nach Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Oppenheim

Am Dienstag, den 07.02.2023 um kurz nach 21:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Ockenheim die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Worms. Auf Höhe Nackenheim geriet er aus bislang unklaren Gründen mit seinem Personenkraftwagen nach links über die Fahrstreifenbegrenzung in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Personenkraftwagen eines 61-jährigen Mannes aus Guntersblum.

Trotz des hohen entstandenen Sachschadens an den beiden Fahrzeugen wurden die beiden Fahrer mit lediglich leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zuvor leistete die freiwillige Feuerwehr Bodenheim-Nackenheim bereits Erste Hilfe.

Die B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Polizeiliche Suchaktion nach Messerangriff – Zeugen gesucht

Ingelheim – Wie bereits berichtet kam es am Mittwochnachmittag vergangener

Woche (01.02.2023) gegen 16:40 Uhr zu einem massiven Übergriff am Ingelheimer

Bahnhof. Ein 38-jähriger Mann wurde von einer Personengruppe männlicher

Jugendlicher zusammengeschlagen und am Boden liegend getreten. Neben einer

Vielzahl von Verletzungen am gesamten Körper des 38-Jährigen, wurden dem Mann

Stichverletzungen im Rückenbereich zugefügt. Die Gruppe der Angreifer flüchtete

nach der Tat zu Fuß. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz hat das

Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Mainzer Kriminalpolizei die Ermittlungen

wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen wird am heutigen Tage der Bereich des Radweges entlang

der Selz von Polizeikräften abgesucht werden. Zur Suche nach Beweismitteln

werden auch Polizeitaucher der Technischen Einsatzeinheit des Polizeipräsidiums

Einsatz Logistik und Technik eingesetzt.

Die Mainzer Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am 01.02.2023 gegen 16:40 Uhr verdächtige Wahrnehmungen

im Bereich des Ingelheimer Bahnhofs, der Innenstadt oder entlang

des Radwegs nahe der Selz gemacht?

Wurden am Mittwochnachmittag ohne Bezug zur Tat, zufällige Fotos

oder Videos im Bereich des Ingelheimer Bahnhofs gefertigt?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 06131/65-3633 oder in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Streit zwischen Fußgänger und Autofahrerin – War es ein Verkehrsunfall?

Mainz – Ob es am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Rewe-Marktes

tatsächlich zu einer Berührung zwischen einem PKW und einem Fußgänger kam, wird

derzeit durch die Mainzer Polizei ermittelt.

Gegen 15 Uhr verlässt eine 56-jährige Autofahrerin den Parkplatz des

Einkaufsmarktes um auf die Geschwister-Scholl-Straße einzufahren. Ein

23-jähriger Fußgänger geht zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg und erreicht die

Ausfahrt zeitgleich mit der Autofahrerin. Daraufhin kommt es zum Konflikt

zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden, einer lautstarken Auseinandersetzung

und zu Schlägen gegen das Auto durch den Fußgänger. Erst nachdem die Fahrerin

die Stelle verlassen hat, meldet sich der Fußgänger bei der Polizei und

erstattet eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. Er sei durch das Auto berührt

worden und verspüre nun Schmerzen an der Hand. Die Autofahrerin wurde daraufhin

durch die Polizei aufgesucht. An dem Fahrzeug können mehrere Schäden

festgestellt werden, die auf die Schläge durch Fußgänger zurückzuführen sind.

Die Fahrerin gibt an, dass sie angehalten habe und dann langsam über den

Bürgersteig gefahren sei um auf die Geschwister-Scholl-Straße einzubiegen. Der

Fußgänger sei plötzlich vor ihr auf die Straße getreten und hätte lautstark und

mit den Schlägen gegen das Auto reagiert. Gesprächsversuche seien gescheitert.

Bei ihr sei noch ihre 16-jährige Tochter gewesen.

Die Polizei Mainz hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht sowie

wegen Sachbeschädigung an einem Fahrzeug aufgenommen.

Zwei Auffahrunfälle auf der Ludwig-Erhard-Straße

Mainz-Hechtsheim – Zu zwei Verkehrsunfällen mit insgesamt sieben

beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagnachmittag auf der Ludwig-Erhard-Straße

im Mainzer Stadtteil Hechtsheim, eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Zunächst kam es gegen 14 Uhr in Richtung Harxheim an der Einmündung zur

Dekan-Laist-Str. zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW Caddy, einem Ford

Transit und einem Opel Corsa. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt,

der Opel wurde allerdings so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden

musste.

Nur ca. zwei Stunden später kam es in der Gegenrichtung kurz nach der Einmündung

zur Robert-Koch-Straße zu einem weiteren Auffahrunfall, diesmal mit vier

beteiligten Fahrzeugen. Ein Mercedes Van fuhr auf die vor ihm wartenden

Fahrzeuge auf und schob diese aufeinander. Beschädigte wurden hierbei ein Audi

A6, ein Opel Astra und eine Mercedes A-Klasse. Aufgrund der entstandenen Schäden

mussten die drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der 44-Jährige Unfallverursacher

wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu

Verkehrsbehinderungen.