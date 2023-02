Ettenheim – Zeugenaufruf

Ettenheim

Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim sind nach einer möglichen Nötigung im Straßenverkehr am frühen Montagmorgen auf der B3 zwischen Ettenheim-Altdorf und Ringsheim auf der Suche nach Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter Fahrer eines weißen Lkw der Marke MAN mit Bad Kreuznacher Zulassung zwischen 5.50 Uhr und 6 Uhr einem vorausfahrenden Audi-Lenker mehrfach massiv aufgefahren sein. Darüber hinaus soll er versucht haben, den Q3 trotz Gegenverkehrs zu überholen. Sowohl der Audi-Fahrer, als auch ein entgegenkommender Fahrzeugführer sollen auf die angrenzenden Grasflächen ausgewichen sein, um eine Kollision zu verhindern. Als der Fahrer des Audi den Lenker des 12-Tonners an einem Kreisverkehr bei Ringsheim zur Rede stellen wollte, soll er beleidigt und bedroht worden sein. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und dem zweiten geschädigten Verkehrsteilnehmer.

Der Lastwagenfahrer wird als dunkelhäutig, etwa zwei Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt beschrieben. Er trug eine gelbe Warnweste und eine Mütze mit Fellbesatz.

Hinweise werden unter der Rufnummer 07822/44 695-0 entgegengenommen.

Illegales Autorennen bei Annweiler – Zeugen gesucht

Annweiler

Am 07.02.23 lieferten sich ein grauer Audi A 4 und ein VW Golf V gegen 16:20 Uhr ein Rennen und gefährdeten hierbei mehrere andere Fahrzeugführer. Bereits in der Altenstraße in Annweiler überholten die Raser zwei Personenkraftwagen und zwangen diese zum starken Abbremsen. Bei dem anschließenden Rennen über die B 48 in Richtung Wernersberg kam es zu weiteren gefährlichen Überholmanövern. Die so gefährdeten Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizei Annweiler zu melden. Wegen der gefährlichen Raserei wurde gegen die beiden Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eröffnet.

A65/AS Insheim – Auffahrunfall auf dem Beschleunigungsstreifen

A65/AS Insheim

Zwei total beschädigte Fahrzeuge sowie zwei verletzter Autofahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Morgen (07.02.2023) kurz vor 10 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der A65, AS Insheim (Fahrtrichtung Ludwigshafen) zugetragen hat. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin erkannte das wartende Fahrzeug eines 75-jährigen vorausfahrenden Autofahrers zu spät und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall wurde die Autofahrerin im Bereich des Brustkorbs, der Autofahrer im Nackenbereich verletzt. Beide mussten in ärztliche Behandlung. Wegen der Bergung der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtunfallschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Edenkoben – Ganoven versuchen es auf unterschiedliche Art und Weise

Edenkoben

„Mama, mein Handy ist in die Toilette gefallen“. Via WhatsApp erhielt eine 70 Jahre alte Frau diese Nachricht von einer fremden Nummer, von der sie vermutete, dass es sich um die neue Handynummer ihres Sohnes handelte. Als der vermeintliche Sohn dann um Hilfe bat, weil er knapp 2.000 Euro an eine Volksbank im Sauerland überweisen müsse, wurde die Frau stutzig, beendete den Chat und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei. Die Polizei appelliert: Schützen Sie ihren WhatsApp-Account vor Betrug. Entlarven Sie Betrüger, indem Sie um eine Sprachnachricht bitten oder rufen Sie vor einer Überweisung die Person an, um deren Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet.

Bad Bergzabern – Diebstahl eines E-Scooter

Bad Bergzabern

Im Zeitraum 06.02.23, 15:00 Uhr bis 07.02.2023, 14:00 Uhr, wurde in der Kapeller Straße, vor einem Fitness-Studio, ein E-Scooter der Marke KSR entwendet. An dem Scooter ist ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Brand in einer Scheune

Sankt Martin

Am Abend des 07.02.2023 ereignete sich gegen 21:55 Uhr ein Brand in einer Scheune in der Emserstraße in Sankt Martin. Aus bislang unbekannten Gründen entwickelte sich der Brand in einem Abstellraum der Scheune, konnte aber durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.