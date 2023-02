Polizei fahndet mit Phantombild nach Betrüger

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem

mutmaßlichen Dieb und Betrüger. Der Mann gab sich Ende Januar gegenüber einer

Seniorin als Mitarbeiter der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) aus. Unter dem

Vorwand, es sei zu einem Wasserrohrbruch gekommen, verschaffte sich der

Unbekannte Zutritt zur Wohnung der Frau. Während der Mann die Hausbewohnerin

ablenkte, stahl ein Komplize unbemerkt Schmuck im Wert eines mittleren

fünfstelligen Betrags (wir berichteten: https://s.rlp.de/Bhg0E). Die Polizei

bittet um Hinweise zu dem angeblichen Stadtwerke-Mitarbeiter: Wer erkennt den

Mann? Wo ist die Person aufgefallen? Der Unbekannte ist circa 25 bis 30 Jahre

alt. Er ist etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Der Mann hat

dunkelbraune, kurze Haare. Er sprach akzentfreies und dialektfreies Hochdeutsch.

Bekleidet war der vermeintliche SWK-Mitarbeiter mit einem dunklen Parka oder

einer dunklen Steppjacke. Er trug einen Mundschutz. Der Mann sei von gepflegter

Erscheinung. Das Phantombild des Verdächtigen ist auf der Fahndungsseite der

Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/TQUMU im Internet abrufbar.

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620

entgegen. |erf

Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben von Montag auf Dienstag einen Pkw

beschädigt. Der Wagen stand zwischen 23 Uhr und 10:45 Uhr im Kapellenweg in Höhe

der Hausnummer 19. In dieser Zeit zerkratzten die Täter die Beifahrerseite mit

einem spitzen Gegenstand. Der Schaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am

Dienstag im Stadtgebiet gestellt. Der 24-Jährige fuhr im Asternweg auf seinem

Fahrrad an den Polizeibeamten vorbei, die ihn sofort erkannten. Sie folgten dem

Mann und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. In der Friedensstraße holten

sie ihn ein, kontrollieren ihn und nahmen den 24-Jährigen widerstandslos fest.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten einen Joint; dieser

wurde sichergestellt. Der 24-jährige Beschuldigte war wegen illegaler

Kraftfahrzeugrennen zu einer Geldstrafe von über 600 Euro oder einer

Freiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden. Weil er nicht auf entsprechende

Aufforderungen reagierte, kam es zum Haftbefehl. Eine Angehörige streckte dem

24-Jährigen das Geld vor und zahlte den geforderten Betrag. Die Fahndung wurde

anschließend gelöscht. |elz

Katalysator gestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben in der

Konrad-Adenauer-Straße den Katalysator eines blauen Mitsubishi Space Star

gestohlen. Der Diebstahl wurde am Mittwochvormittag festgestellt. Der Mitsubishi

war am Samstag gegen 10:30 Uhr auf dem frei zugänglichen Hof einer Werkstatt

abgestellt worden. Ob der Diebstahl im Zusammenhang mit den Katalysatoren eines

mutmaßlichen Diebestrio steht (wir berichteten: https://s.rlp.de/Gen61), wird

derzeit überprüft. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges zwischen

Samstag und Mittwoch rund um die Werkstatt wahrgenommen? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

Computer aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich zwischen Montagnachmittag und

Dienstagmorgen in Hohenecken an einem Pkw zu schaffen gemacht. In der Straße „Im

Oberwald“ knackten sie ein parkendes Auto. Die Täter stahlen einen schwarzen

Militärrucksack, in dem zwei Notebooks und eine portable Festplatte verstaut

waren. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Gas und Bremse verwechselt

Kaiserslautern (ots) – Weil er Gas- und Bremspedal verwechselt hat, hat ein

Autofahrer am Dienstagmittag einen Unfall verursacht. Der Mann wollte gegen

13:30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz aus der Ausfahrt eines Waschparks an der

Gustav-Eiffel-Straße ausfahren. Im Glauben, das Bremspedal zu treten, trat der

Fahrer das Gaspedal und sein Wagen beschleunigte plötzlich. Er überfuhr mit

hoher Geschwindigkeit die Straße, über Gehwege und durchbrach die Umzäunung

einer Tankstelle. Anschließend kollidierte er an der Tankstelle mit einem Opel

Astra. Der Mercedes kam dadurch zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Mitarbeiter der Tankstelle kümmerten sich mit der Feuerwehr um die

auslaufenden Betriebsstoffe. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000

Euro.|elz

Mann in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Ein 53-jähriger Mann ist am Dienstag von der Polizei in

Gewahrsam genommen worden, nachdem er einen anderen Mann im Streit bedrohte und

einen Platzverweis nicht befolgte. Gegen 17 Uhr war es auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 63-jährigen

Mann gekommen. Dabei bedrohte der 53-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Axt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die Axt sicher und erteilten dem Mann

einen Platzverweis. Gut 45 Minuten später trafen sie den Mann wieder an der

Örtlichkeit an. Trotz mehrmaligen Hinweises weigerte er sich den Parkplatz zu

verlassen. Die Beamten nahmen ihn auf richterliche Anordnung bis zum nächsten

Morgen in Gewahrsam. Der 53-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |elz

Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 60-jähriger Mann ist gestern bei einem Unfall schwer

verletzt worden. Der Mann überquerte gegen 18:45 Uhr zu Fuß kurz vor dem

Ortseingang Kaiserslautern-Hohenecken die B270. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin,

die in Richtung Pirmasens unterwegs war, erkannte die Situation zu spät. Es kam

zum Zusammenstoß. Der 60-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Die

Pkw-Fahrerin stand unter Schock. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt

und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Die B270 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett

gesperrt. |elz

Wer hat den silbernen SUV gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am späten Dienstagabend

aus der Straße „Auf dem Bännjerrück“ gemeldet worden. Hier wurde gegen 23:40 Uhr

ein geparkter Fiat Punto von einem unbekannten Fahrer gerammt und beschädigt.

Eine Zeugin beobachtete einen silbernen SUV dabei, wie er mit überhöhter

Geschwindigkeit aus der Römerweg kam. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass

es sich hierbei um das Fahrzeug des Unfallverursachers handelt. Der Fiat, der in

Höhe der Hausnummer 38 stand, wies Schleifspuren am hinteren rechten Radkasten,

sowie einen geplatzten Reifen auf. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am

Dienstagabend ein silberner SUV mit vermutlich ausländischem Kennzeichen

aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Diebstahl von Katalysatoren

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag, 07.02.2023 gegen 19:40 Uhr sollte ein PKW

auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken einer Verkehrskontrolle

unterzogen werden. Noch vor der Kontrolle sprangen die drei Insassen des PKW aus

diesem und flüchteten fußläufig quer über die Autobahn 6. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers verliefen

negativ. In dem PKW wurden Werkzeug und mehrere Katalysatoren aufgefunden. Die

Ermittlungen bezüglich der Herkunft der Katalysatoren wurden durch die

Kriminalpolizei aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631

369-2620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden. |Wey